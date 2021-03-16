Известны имена арбитров, которые будуть судить матч Вильярреал – Динамо

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы будет работать бригада арбитров из Швеции

  • 16.03.2021 12:59
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Известны имена арбитров, которые будуть судить матч Вильярреал – Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Экберг

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

На поединке между испанским «Вильярреалом» и киевским «Динамо» будет работать бригада арбитров из Швеции во главе с 36-летним Андреасом Экбергом.

Андреас Экберг в настоящее время проживает в Мальме. Он является штатным международным арбитром в ФИФА с 2013 года. Профессиональным судьей стал в 2004 году, а судить матчи профессиональной лиги Швеции начал в 2009 году.

В этом сезоне Андреас уже обслуживал матч с участием киевского «Динамо» - на групповом этапе Лиги чемпионов дома против венгерского «Ференцвароша» (1:0) Также швед зафиксировал победу «бело-синих» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/2018 над швейцарским «Янг Бойз» (3:1).

Ассистенты арбитра - Мехмет Кулум, Штефан Халльберг
Четвертый арбитр - Мохаммед аль-Хаким (все - Швеция)
Арбитр VAR - Камфус Йохем, ассистент арбитра VAR - Кевин Блом (оба - Нидерланды).

Напомним, что матч «Динамо» - «Вильярреал» состоится в четверг, 18 марта, в Вильярреале на «Эстадио де ла Керамика». Начало - в 22.00. В первом встрече испанцы победили со счетом 2:0.

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Источник — ФК Динамо Киев

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