Марченко на старте турнира в Биелле обыграл 18-летнего итальянца

Украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) выиграл матч первого круг в рамках четвертого челленджера в Биелле.
Украинец одолел 18-летнего Флавио Коболли из Италии (№852 ATP).
Биелла. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Флавио Коболли (Италия) – 6:3, 7:5
В следующем матче Марченко сыграет против лидера посева Люки Пуя (№80 ATP) или француза Кентена Али (№212 ATP).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.