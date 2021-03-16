ФОТО. Желто-синий. В сети появилась новая форма Ювентуса

Известный портал Footy Headlines опубликовал форму «Ювентуса» на сезон 2021/22.
Третий комплект экипировки туринского клуба выполнен в непривычных желтом, синем и белом цвете.
Форма от Adidas вдохновленна стилем жизни 1990-ых.
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Источник — Footyheadlines
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