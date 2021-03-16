ВИДЕО. Каштру на украинском пригласил болельщиков на ответный матч с Ромой

Наставник донецкого клуба просит болельщиков поддержать команду в Лиге Европы

  • 16.03.2021 12:13
  • 1146 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Каштру на украинском пригласил болельщиков на ответный матч с Ромой
© ФК Шахтер Донецк

18 марта «Шахтер» сыграет с «Ромой» на НСК «Олимпийский» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Донецкий клуб приглашает болельщиков посетить встречу, несмотря на небольшие шансы после выездного поражение в Италии со счетом 0:3.

«Верим, что  вы верите», – сказал Луиш Каштру на украинском языке в завершение ролика.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 12:41
    +1
    Alexander Киев, 16.03.2021 12:35
    Билеты уже на руках!
    Киянин і йдеш на цю гру? А те,що вони прибирають легенд Динамо зі стадіону...норм?
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 16.03.2021 12:38
    0
    mayakovskiy1, 16.03.2021 12:26
    Вы можете тешить себя любыми фантазиями) Особенно с тем учетом что у Шахты намного легче календарь и есть прямая игра с ДК, где ШД явный фаворит
    это хрень я слышу целый сезон уже
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.03.2021 12:35
    -2
    Билеты уже на руках!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.03.2021 12:26
    -2
    ivan ivanov, 16.03.2021 12:22
    чемпионат уже проигранный
    Вы можете тешить себя любыми фантазиями) Особенно с тем учетом что у Шахты намного легче календарь и есть прямая игра с ДК, где ШД явный фаворит
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 16.03.2021 12:22
    -1
    mayakovskiy1, 16.03.2021 12:18
    Я верю в победу, но не проход. Главное чтобы в чемпионате начали играть и разносить всех как Десну
    чемпионат уже проигранный
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.03.2021 12:18
    -2
    Я верю в победу, но не проход. Главное чтобы в чемпионате начали играть и разносить всех как Десну
    Ссылка
    bonv
      bonv, 16.03.2021 12:15
    -2
    на другу серію?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 12:41
    +1
    Alexander Киев, 16.03.2021 12:35
    Билеты уже на руках!
    Киянин і йдеш на цю гру? А те,що вони прибирають легенд Динамо зі стадіону...норм?
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 16.03.2021 12:38
    0
    mayakovskiy1, 16.03.2021 12:26
    Вы можете тешить себя любыми фантазиями) Особенно с тем учетом что у Шахты намного легче календарь и есть прямая игра с ДК, где ШД явный фаворит
    это хрень я слышу целый сезон уже
    Ссылка
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