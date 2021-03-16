ВИДЕО. Каштру на украинском пригласил болельщиков на ответный матч с Ромой

18 марта «Шахтер» сыграет с «Ромой» на НСК «Олимпийский» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Донецкий клуб приглашает болельщиков посетить встречу, несмотря на небольшие шансы после выездного поражение в Италии со счетом 0:3.

«Верим, что вы верите», – сказал Луиш Каштру на украинском языке в завершение ролика.