Основной защитник Ромы не сыграет в ответном матче с Шахтером

У Криса Смоллинга проблемы с левым бедром

  • 16.03.2021 12:14
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Основной защитник Ромы не сыграет в ответном матче с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг, скорее всего, пропустит второй матч 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера».

Как отмечает Corrielle dello Sport, 31-летний футболист испытывает боли в бедре и занимается индивидуально. Тренерский штаб собирается поберечь своего футболиста до матча Серии А против «Наполи», который состоится 21 марта.

Напомним, что Смоллинг не сыграл в первом матче против «Шахтера», когда «Рома» одержала уверенную победу (3:0).

В этом сезоне Смоллинг сыграл за «Рому» 17 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевой пас.

Ответный матч «Шахтер» - «Рома» состоится в четверг, 18 марта. Начало в 19:55 по Киеву.

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Источник — Corriere dello Sport

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