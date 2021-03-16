Основной защитник Ромы не сыграет в ответном матче с Шахтером

Английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг, скорее всего, пропустит второй матч 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера».
Как отмечает Corrielle dello Sport, 31-летний футболист испытывает боли в бедре и занимается индивидуально. Тренерский штаб собирается поберечь своего футболиста до матча Серии А против «Наполи», который состоится 21 марта.
Напомним, что Смоллинг не сыграл в первом матче против «Шахтера», когда «Рома» одержала уверенную победу (3:0).
В этом сезоне Смоллинг сыграл за «Рому» 17 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевой пас.
Ответный матч «Шахтер» - «Рома» состоится в четверг, 18 марта. Начало в 19:55 по Киеву.
Источник — Corriere dello Sport
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