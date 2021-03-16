ВИДЕО. 44 года назад Динамо обыграло Баварию на пути в полуфинал КЕЧ

Первый выход в полуфинал самого престижного еврокубка

  • 16.03.2021 11:56
  • 1085 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. 44 года назад Динамо обыграло Баварию на пути в полуфинал КЕЧ
© ФК Динамо Киев

16-го марта ровно 44 года назад «Динамо» одержало памятную победу в своей истории, выбив из соревнований трехкратного действующего обладателя Кубка Европейских чемпионов.

После поражения в Мюнхене двумя неделями ранее в первом матче со счетом 0:1, динамовцы в ответном поединке взяли реванш 2:0 и прошли в полуфинал соревнований. Матч состоялся на «Центральном» стадионе (ныне НСК «Олимпийский») и собрал более 100 тысяч зрителей. Это был первый выход советской команды в полуфинал этого турнира. Там подопечные Валерия Лобановского встретились с другим представителем ФРГ – «Боруссией» из Менхенгладбаха, которую дома обыграли 1:0. Но на выезде уступили 0:2 и пропустили немцев в финал.

Кубок чемпионов 1976/1977, 1/4 финала, ответный матч

16 марта 1977, Киев, стадион «Центральный», 102 000 зрителей

«Динамо» (Киев, Украина) - «Бавария» (Мюнхен, ФРГ) - 2:0 (0:0)
Голы: Буряк (81, с пен.), Слободян (86).

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян (Слободян, 61), Онищенко, Буряк, Бережной, Блохин.
«Бавария»: Майер, Андерссон, Грубер, Шварценбек, Беккенбауэр, Рот, Румменигге, Торстенссон (Киршнер, 89), Кюнкель (Йонал, 77), Хёнесс, Капельманн.

Нереализованный пенальти: Блохин (35, вратарь).
Предупрежден: Грубер

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.03.2021 13:28
    0
    да уж, были времена ... кротам и не снилось такое
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 16.03.2021 12:31
    +3
    А кого обіграв шахтьо на шляху до півфіналу КЄЧ за цей же час?
    Ссылка
    Гудвин
      Гудвин, 16.03.2021 12:30
    -7
    Forever-smart-1, 16.03.2021 12:27
    А сейчас всасывают у нонеймов Мальмё и Скендербеу
    А яблочко на блюдечке)Яблонцы забыл..
    Ссылка
    Forever-smart-1
    online
      Forever-smart-1, 16.03.2021 12:27
    -6
    А сейчас всасывают у нонеймов Мальмё и Скендербеу
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 16.03.2021 12:17
    -5
    bonv, 16.03.2021 12:12
    Вирвали в кінці матчу перемогу!
    ну вы и динозавры
    Ссылка
    bonv
      bonv, 16.03.2021 12:12
    +1
    Вирвали в кінці матчу перемогу!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 12:06
    +2
    Составчик конечно топовый у нас был
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 16.03.2021 12:31
    +3
    А кого обіграв шахтьо на шляху до півфіналу КЄЧ за цей же час?
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 12:06
    +2
    Составчик конечно топовый у нас был
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.03.2021 12:12
    +1
    Вирвали в кінці матчу перемогу!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.03.2021 13:28
    0
    да уж, были времена ... кротам и не снилось такое
    Ссылка
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