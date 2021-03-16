ВИДЕО. 44 года назад Динамо обыграло Баварию на пути в полуфинал КЕЧ

16-го марта ровно 44 года назад «Динамо» одержало памятную победу в своей истории, выбив из соревнований трехкратного действующего обладателя Кубка Европейских чемпионов.

После поражения в Мюнхене двумя неделями ранее в первом матче со счетом 0:1, динамовцы в ответном поединке взяли реванш 2:0 и прошли в полуфинал соревнований. Матч состоялся на «Центральном» стадионе (ныне НСК «Олимпийский») и собрал более 100 тысяч зрителей. Это был первый выход советской команды в полуфинал этого турнира. Там подопечные Валерия Лобановского встретились с другим представителем ФРГ – «Боруссией» из Менхенгладбаха, которую дома обыграли 1:0. Но на выезде уступили 0:2 и пропустили немцев в финал.

Кубок чемпионов 1976/1977, 1/4 финала, ответный матч

16 марта 1977, Киев, стадион «Центральный», 102 000 зрителей

«Динамо» (Киев, Украина) - «Бавария» (Мюнхен, ФРГ) - 2:0 (0:0)

Голы: Буряк (81, с пен.), Слободян (86).

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян (Слободян, 61), Онищенко, Буряк, Бережной, Блохин.

«Бавария»: Майер, Андерссон, Грубер, Шварценбек, Беккенбауэр, Рот, Румменигге, Торстенссон (Киршнер, 89), Кюнкель (Йонал, 77), Хёнесс, Капельманн.

Нереализованный пенальти: Блохин (35, вратарь).

Предупрежден: Грубер