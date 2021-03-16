Ван де Бек намерен покинуть Манчестер Юнайтед

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек этим летом намерен покинуть клуб. Как сообщает английская пресса, футболист недоволен количеством времени, которое ему предоставляет тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

В ближайшее время Ван де Бек встретится с директором клуба Эдом Вудвордом, чтобы обсудить свое будущее.

Напомним, что «Ман Юнайтед» купил Ван Де Бека у «Аякса» за 44 миллиона евро. Его контрат истекает летом 2025 года.

В этом сезоне Ван де Бек сыграл всего 13 матчей за «Ман Юнайтед» в АПЛ, всего в двух матчах он выходил в старте. На его счету 1 гол.

Ранее сообщалось, что летом МЮ также покинет Эдинсон Кавани.