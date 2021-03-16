Илья Марченко – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) проведет матч первого круг в рамках четвертого челленджера в Биелле.
Украинец сразится с 18-летним Флавио Коболли из Италии (№852 ATP).
Время начала матча – 11:30 по Киеву.
Победитель встречи в следующем матче сыграет против лидера посева Люки Пуя (№80 ATP) или француза Кентена Али (№212 ATP).
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Источник — Sport.ua
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