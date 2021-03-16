Илья Марченко – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Биелле

  • 16.03.2021 11:30
  • 282 просмотра
  • 2 комментария
Илья Марченко – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Илья Марченко

Во вторник украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) проведет матч первого круг в рамках четвертого челленджера в Биелле.

Украинец сразится с 18-летним Флавио Коболли из Италии (№852 ATP). 

Время начала матча – 11:30 по Киеву.

Победитель встречи в следующем матче сыграет против лидера посева Люки Пуя (№80 ATP) или француза Кентена Али (№212 ATP).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.03.2021 12:00
    0
    Марч мав 0:40 а тепер кричить, матюкається на більше меньше. Ну блін
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.03.2021 11:53
    0
    Марченко так лупашит, що здається хоче вбити опонента м'ячем
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.03.2021 12:00
    0
    Марч мав 0:40 а тепер кричить, матюкається на більше меньше. Ну блін
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.03.2021 11:53
    0
    Марченко так лупашит, що здається хоче вбити опонента м'ячем
    Ссылка
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