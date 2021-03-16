Известно, какой канал покажет матч Вильярреал – Динамо

В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сыграет в гостях с испанским «Вильярреалом».

Поединок состоится на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале и начнется в 22:00.

В прямой трансляции матч на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Также встречу можно смотреть на платформах Oll.tv, Volia Football, MEGOGO и Sweet.tv.

Напомним, первый матч в Киеве завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев.