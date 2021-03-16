Известно, какой канал покажет матч Вильярреал – Динамо

Встреча состоится 18 марта

  • 16.03.2021 10:58
  • 3184 просмотра
  • 5 комментариев
Известно, какой канал покажет матч Вильярреал – Динамо
© ФК Динамо Киев

В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сыграет в гостях с испанским «Вильярреалом».

Поединок состоится на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале и начнется в 22:00.

В прямой трансляции матч на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Также встречу можно смотреть на платформах Oll.tv, Volia Football, MEGOGO и Sweet.tv.

Напомним, первый матч в Киеве завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 16.03.2021 11:52
    +3
    Следующая новость: "Стало відомо з ким Динамо зіграє в четвер"
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 16.03.2021 11:50
    +2
    Интриганты!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.03.2021 11:48
    +1
    а що, були варіанти？
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 16.03.2021 11:23
    0
    бомбасятина ТВ2
    Ссылка
    and vik
    online
      and vik, 16.03.2021 11:11
    +3
    Яка несподіванка...
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 16.03.2021 11:52
    +3
    Следующая новость: "Стало відомо з ким Динамо зіграє в четвер"
    Ссылка
    and vik
    online
      and vik, 16.03.2021 11:11
    +3
    Яка несподіванка...
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 16.03.2021 11:50
    +2
    Интриганты!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.03.2021 11:48
    +1
    а що, були варіанти？
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 16.03.2021 11:23
    0
    бомбасятина ТВ2
    Ссылка
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