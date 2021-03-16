Тьерри АНРИ: «Ман Сити нужно купить и Мбаппе, и Холанда»

Интересно предложение от известного футболиста

  • 16.03.2021 10:30
  • 1061 просмотр
  • 1 комментарий
Тьерри АНРИ: «Ман Сити нужно купить и Мбаппе, и Холанда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный французский форвард Тьерри Анри считает, что «Манчестер Сити» следует купить сразу двух молодых звезд Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд).

«В Холанде и Мбаппе видно желание уничтожать всё на своём пути, они смотрят на защитников и всем видом показывают, что не дадут им спокойно жить. На месте «Манчестер Сити» я бы купил обоих. Мне хочется верить, что клуб потянет такие трансферы. Я счастлив видеть, что появляются такие ребята, потому что это настоящие нападающие — они хотят сделать рывок и доставить тебе неприятности. Нет ничего хуже, чем когда кто-то раз за разом забегает тебе за спину», - сказал Анри.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет получить за Холанда 150 миллионов евро.

 

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Источник — Daily Mail

(4 голоса)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 16.03.2021 10:49
    +2
    Чому б і ні? Всеодно за порушення фінансового фейр-плей потім покарають Трабзонспор.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 16.03.2021 10:49
    +2
    Чому б і ні? Всеодно за порушення фінансового фейр-плей потім покарають Трабзонспор.
    Ссылка
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