Арсенал нацелился на защитника Айнтрахта и хавбека Брайтона

Лондонский «Арсенал» этим летом намерен усилить свой состав двумя игроками.

Как сообщает Express, «канониры» нацелились на защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика и хавбека «Брайтона» Иве Биссума.

Трансферная стоимость Ндика оценивается в 22,5 миллиона евро, Биссумы - 13 миллионов.

В этом сезоне Ндика провел 17 игр, забил два гола и отдал один ассист. На счету Биссумы два гола в 29 матчах.

Ранее сообщалось, что Яремчук может летом перейти в «Арсенал».