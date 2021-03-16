Арсенал нацелился на защитника Айнтрахта и хавбека Брайтона

Лондонский «Арсенал» этим летом намерен усилить свой состав двумя игроками.
Как сообщает Express, «канониры» нацелились на защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика и хавбека «Брайтона» Иве Биссума.
Трансферная стоимость Ндика оценивается в 22,5 миллиона евро, Биссумы - 13 миллионов.
В этом сезоне Ндика провел 17 игр, забил два гола и отдал один ассист. На счету Биссумы два гола в 29 матчах.
Ранее сообщалось, что Яремчук может летом перейти в «Арсенал».
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Источник — Daily Express
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