Что случилось? Защитник Динамо исключен из расширенной заявки сборной

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза исключил 8 игроков из расширенного списка игроков, вызванных на матчи отбора ЧМ-2022 против Венгрии, Андорры и Англии, которые пройдут в конце марта.

В их числе оказался правый защитник «Динамо» Томаш Кендзера. Кроме него исключены голкипер Бартоломей Дронговски, ​​защитники Тимотеуш Пухач и Себастьян Валукевич, полузащитники Бартош Капустка, Михал Карбовник и Кароль Линетты, нападающий Давид Ковнацки.

Польские эксперты удивлены, что Соуза отказался от услуг Кендзеры, который является важным игроком в «Динамо».