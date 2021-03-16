Что случилось? Защитник Динамо исключен из расширенной заявки сборной

Рулевой сборной Польши Паулу Соуза отказался от услуг Томаша Кендзеры

  • 16.03.2021 00:23
  • 822 просмотра
  • 1 комментарий
Что случилось? Защитник Динамо исключен из расширенной заявки сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза исключил 8 игроков из расширенного списка игроков, вызванных на матчи отбора ЧМ-2022 против Венгрии, Андорры и Англии, которые пройдут в конце марта.

В их числе оказался правый защитник «Динамо» Томаш Кендзера. Кроме него исключены голкипер Бартоломей Дронговски, ​​защитники Тимотеуш Пухач и Себастьян Валукевич, полузащитники Бартош Капустка, Михал Карбовник и Кароль Линетты, нападающий Давид Ковнацки.

Польские эксперты удивлены, что Соуза отказался от услуг Кендзеры, который является важным игроком в «Динамо».

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(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.03.2021 00:48
    +2
    Странно. Кендзера очень надежный защитник. И в атаке от него толк есть.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.03.2021 00:48
    +2
    Странно. Кендзера очень надежный защитник. И в атаке от него толк есть.
    Ссылка
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