Что случилось? Защитник Динамо исключен из расширенной заявки сборной

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза исключил 8 игроков из расширенного списка игроков, вызванных на матчи отбора ЧМ-2022 против Венгрии, Андорры и Англии, которые пройдут в конце марта.
В их числе оказался правый защитник «Динамо» Томаш Кендзера. Кроме него исключены голкипер Бартоломей Дронговски, защитники Тимотеуш Пухач и Себастьян Валукевич, полузащитники Бартош Капустка, Михал Карбовник и Кароль Линетты, нападающий Давид Ковнацки.
Польские эксперты удивлены, что Соуза отказался от услуг Кендзеры, который является важным игроком в «Динамо».
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