Игорь ЦЫГАНЫК: «Президенты клубов! Прекратите давать судьям деньги»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live сделал эмоциональное заявление, адресованное президентам клубов УПЛ:

«Я хочу обратиться к президентам клубов. Вот вы говорите о судьях, главе комитета арбитров. Перестаньте давать судьям деньги! Перестаньте их стимулировать! Вы все прекрасно знаете: кто, сколько, где и кому. И, все равно, делаете то же самое. Просто кто-то дает больше, а вы – меньше, и поэтому страдаете.

Сейчас кого-нибудь поставь головой судейского комитета – ничего не будет. Если вы сами не измените отношение к этому вопросу. Никогда судья не будет предвзято ошибаться, если его не стимулировать. И вы это прекрасно понимаете.

И решаете вы это все на уровне... Ваши руки чистые. Директор стадиона, начальник команды, парень, который рядом проходил. Все на них, мы же ничего не знаем. То, что футболисты сбрасываются из премий на определенную стимуляцию, вы тоже не знаете. Или делаете вид, что не знаете. Перед тем, как выходить и что-то говорить, начните с себя».