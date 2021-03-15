Игорь ЦЫГАНЫК: «Президенты клубов! Прекратите давать судьям деньги»

Футбольный журналист сделал эмоциональное заявление

  • 15.03.2021 23:23
  • 514 просмотров
  • 2 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Президенты клубов! Прекратите давать судьям деньги»
© Циганик Live

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live сделал эмоциональное заявление, адресованное президентам клубов УПЛ:

«Я хочу обратиться к президентам клубов. Вот вы говорите о судьях, главе комитета арбитров. Перестаньте давать судьям деньги! Перестаньте их стимулировать! Вы все прекрасно знаете: кто, сколько, где и кому. И, все равно, делаете то же самое. Просто кто-то дает больше, а вы – меньше, и поэтому страдаете.

Сейчас кого-нибудь поставь головой судейского комитета – ничего не будет. Если вы сами не измените отношение к этому вопросу. Никогда судья не будет предвзято ошибаться, если его не стимулировать. И вы это прекрасно понимаете.

И решаете вы это все на уровне... Ваши руки чистые. Директор стадиона, начальник команды, парень, который рядом проходил. Все на них, мы же ничего не знаем. То, что футболисты сбрасываются из премий на определенную стимуляцию, вы тоже не знаете. Или делаете вид, что не знаете. Перед тем, как выходить и что-то говорить, начните с себя».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pont0017
    online
      pont0017, 15.03.2021 23:44
    -1
    Никогда судья не будет предвзято ошибаться, если его не стимулировать. И вы это прекрасно понимаете.
    ---------------------------------------
    Ого! Только что Цыганык заявил что Шахтер в матче с Олимпиком простимулировал судью.
    Во дурак! Они же тебя содержат. Как говорится, язык мой, враг мой.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 15.03.2021 23:37
    0
    може не треба брати суддям ?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 15.03.2021 23:37
    0
    може не треба брати суддям ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности