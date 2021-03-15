Челси повесил ценник на Палмери

Лондонский «Челси» готов продать 26-летнего итальянского левого защитника Эмерсона Палмери будущим летом.

«Синие» намерены выручить за футболиста как минимум €20 миллионов.

Эмерсон перешел в «Челси» из римской «Ромы» летом 2018 года за €20 миллионов. В текущем сезоне Палмери провел за «аристократов» 11 матчей во всех турнирах.

Контракт Эмерсона с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.

В активе Палмери 12 матчей за национальную сборную Италии.