Челси повесил ценник на Палмери

Лондонский клуб готов продать футболиста за €20 миллионов

  • 15.03.2021 21:54
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Челси повесил ценник на Палмери
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» готов продать 26-летнего итальянского левого защитника Эмерсона Палмери будущим летом.

«Синие» намерены выручить за футболиста как минимум €20 миллионов.

Эмерсон перешел в «Челси» из римской «Ромы» летом 2018 года за €20 миллионов. В текущем сезоне Палмери провел за «аристократов» 11 матчей во всех турнирах.

Контракт Эмерсона с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.

В активе Палмери 12 матчей за национальную сборную Италии.

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Источник — Calciomercato

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