Кейсуке Хонда стал игроком Нефтчи

34-летний японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
На протяжении карьеры Хонда выступал за клубы «Нагоя Грампус», «ВВВ-Венло», московский ЦСКА, «Милан», «Пачуку», «Мельбурн Виктори», «Витесс» и «Ботафого».
Ориентировочная стоимость игрока составляет €800 тысяч.
В активе Хонды 98 матчей за сборную Японии, где он забил 37 мячей.
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