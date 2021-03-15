Кейсуке Хонда стал игроком Нефтчи

Японский футболист продолжит карьеру в азербайджанском клубе

  • 15.03.2021 19:55
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Кейсуке Хонда стал игроком Нефтчи
© ФК Нефтчи. Кейсуке Хонда (слева)

34-летний японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

На протяжении карьеры Хонда выступал за клубы «Нагоя Грампус», «ВВВ-Венло», московский ЦСКА, «Милан», «Пачуку», «Мельбурн Виктори», «Витесс» и «Ботафого».

Ориентировочная стоимость игрока составляет €800 тысяч.

В активе Хонды 98 матчей за сборную Японии, где он забил 37 мячей.

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