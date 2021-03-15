Стаховский выиграл первый матч на очередном челленджере в Биелле

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) выиграл стартовый поединок на очередном челленджере в итальянской Биелле.
В матче первого круга украинец переиграл 19-летнего Маттео Джиганте из Италии (№886 ATP).
Биелла. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Джиганте (Италия) – 7:5, 5:7, 6:2
В следующем раунде Стаховский сразится против Марка-Андреа Хюслера (№151 ATP).
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Источник — Sport.ua
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