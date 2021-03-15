ГВАРДИОЛА: «Не согласен с Зинченко. Надо думать только о завтрашнем матче»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что полузащитнику команды Александру Зинченко не стоит думать о победе во всех турнирах:
«Я буду постарше Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть завтра и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь.
Ранее никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. И я полагаю, что такого никогда не случится.
Завтра мы будем играть на победу и стараться выйти в четвертьфинал. Других задач у меня нет».
Источник — BBC
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