Франческо БАРАНКА: «Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике»

Глава комитета УАФ – о президенте «Олимпика»

  • 15.03.2021 18:45
  • 395 просмотров
  • 4 комментария
Франческо БАРАНКА: «Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике»
© УАФ. Франческо Баранка

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка ответил на критику в своей адрес со стороны президента «Олимпика» Владислава Гельзина:

«Не собираюсь полемизировать с мистером Гельзиным. Он – не мой босс, не мой судья. Мистер Гельзин – президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Президент клуба, который был на радаре УЕФА с более 50 подобных матчей.

Гельзин – личность, которая может говорить о чем угодно, но не об этике. Могу понять, почему он зол на меня. В свое время я, возможно, остановил один из видов его деятельности. Ну может же так быть? Я не знаю. Просто говорю очевидные вещи».

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Источник — ПроФутбол

(1 голос)

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Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 18:54
    +2
    Этик, когда будет расследован договорняк Илличевец- Горняк - спорт ?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.03.2021 18:51
    0
    виправляю-Baranca!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.03.2021 18:50
    0
    А Баранелло може казати про етику скільки хоче, тільки не йому казати про честність та неупередженість! Tornare a casa Dranca!
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 15.03.2021 18:49
    +1
    Гельзин: "Баранка может говорить о чем угодно, но не о справедливости"
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 18:54
    +2
    Этик, когда будет расследован договорняк Илличевец- Горняк - спорт ?
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 15.03.2021 18:49
    +1
    Гельзин: "Баранка может говорить о чем угодно, но не о справедливости"
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.03.2021 18:51
    0
    виправляю-Baranca!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.03.2021 18:50
    0
    А Баранелло може казати про етику скільки хоче, тільки не йому казати про честність та неупередженість! Tornare a casa Dranca!
    Ссылка
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