Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

На этой неделе определятся еще 4 участника четвертьфинала Лиги чемпионов. Какие команды пройдут в следующую стадию турнира анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Боруссия» М: фора (-1.5) на хозяев. Коэффициент - 1.7

Недавно невероятную серию побед «Ман Сити», которая составляла 10+, оборвал «Манчестер Юнайтед». Оборвал прагматично, не позволив реализовать все свои сильные стороны, одержав победу со счетом 2:0. С тем же счетом, который нужен «Боруссии» М для того, чтобы хотя бы зацепиться за овер-тайм.

Однако в других матчах преимущество «Манчестер Сити» над соперниками достигало разницы трех мячей. «Вулверхэмптон» подопечные Гвардиолы победили со счетом 4:1, «Саутгемптон» - 5:2, «Фулхэм» - 3:0.

«Боруссия» попала в непростое положение после того, как стало известно об отставке главного тренера Марко Розе. Да, тренер возглавляет команду, но с тех пор результаты «Боруссии» выглядят просто ужасными. Несколько цифр: 8 матчей не выигрывают в гостях, 6 поражений в последних 6 матчах, 5 из 6 последних встреч менхенгладбахцы пропускали первыми.

«Манчестер Сити» - «Боруссия М». прогноз

Менхенгладбахцы выглядят крайне ужасно после того, как стало известно, что Марк Розе покидает пост главного тренера. И нет никаких предпосылок для того, чтобы ответный матч сложился для команды лучше после 0:2.

Прогноз на матч «Реал» - «Аталанта»: обе забьют. Коэффициент - 1.6

После победы над «Аталантой» в первой встрече «Реал» провел три матча в чемпионате Испании. Команда Зинедина Зидана сыграла 1:1 с «Реал Сосьедад» и «Атлетико» и победила «Эльче» - 2:1.

Расстояние от «Атлетико», который лидирует в Ла Лиге - 6 очков. Ситуация не является безнадежной, учитывая, что у «Реала» одно поражение в чемпионате с конца ноября. Из 7 последних матчей в национальном первенстве «Реал» выиграл 5. Стоит заметить, что команда Зидана действует достаточно цинично. В последних 8 матчах не забивала более 2 голов, в 4 не пропустила, в 4 соперники «Реала» отличились 1 раз.

У «Аталанты» после встречи с «Реалом» 3 победы и 1 поражение в Серии А. Бергамаски проиграли «Интеру» 0:1 в гостях, а в других 3 матчах забили 10 мячей: 2:0 с «Сампдорией», 5:1 с «Кротоне», 3:1 против «Специи».

Матч с «Интером» закончился с тем же счетом, что и встреча с «Реалом», но имел другой сценарий. Команды играли в равных составах, у «Аталанты» было достаточно шансов отличиться. «Аталанту» в итоге хвалили, несмотря на поражение. В других 3 матчах команде Гасперини было легко.

«Реал» - «Аталанта». Прогноз

Быстрое удаление сломало план «Аталанты» на игру в Бергамо - пришлось весь матч защищаться. В Мадриде будет совсем другой матч, ведь гостям уже нечего терять - надо забивать и играть агрессивно. Обе забьют - перспективный вариант для ставки.

Прогноз на матч «Челси» - «Атлетико»: гости не проиграют. Коэффициент 1.7

«Челси» никогда не вылетал в плей-офф еврокубков после победы в первом матче на выезде, а такое случалось 13 раз. В этом сезоне команда прошла групповую стадию ЛЧ, не проиграв ни одного матча и заняв первые место в группе. Но при этом лондонцы добыли только 2 победы в 10 последних домашних матчах в ЛЧ (6 ничьих, 2 поражения).

На своем поле в ЛЧ «Челси» не выиграл в 5 последних матчах против испанских команд (3 ничьи, 2 поражения). В последнем туре АПЛ «Челси» не смог обыграть «Лидс» (0:0) и прервал победную серию из 2-х матчей. Команда Томаса Тухеля остается в топ-4, но отставание от 1-го места составляет 20 очков. «Челси» под руководством Тухеля еще не проиграл ни одного матча (8 побед, 4 ничьи), команда не пропускает 5 матчей подряд.

Мадридцы проходили в четвертьфинал в 5 из 7 последних сезонов ЛЧ. В этом сезоне на групповом этапе ЛЧ «Атлетико» занял второе место, пропустив вперед только действующего обладателя трофея - «Баварию». При этом в 5 последних поединках в ЛЧ мадридцы одержали всего одну победу (3 ничьи, 1 поражение).

На выезде у «Атлетико» 4 поражения в 6 предыдущих встречах в ЛЧ. Кроме того, команда добыла лишь одну победу в основное время в 6 последних выездных поединках в ЛЧ с английскими клубами (3 ничьи, 2 поражения).

Перед матчем в ЛЧ мадридцы не сумели обыграть в большинстве в Ла Лиге «Хетафе» (0:0). Команда Симеоне потеряла очки в 4 из 6 последних матчах чемпионата (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение). «Атлетико» остается лидером Ла Лиги, но отрыв от «Реала» уменьшился до 6 очков.

«Челси» - «Атлетико». Прогноз

Даже при необходимости отыгрываться Симеоне не решится на авантюрный футбол. «Атлетико» предложит прессинг, борьбу, фолы, но только не голы. «Челси» поддержит эту возню мяча в центре поля и все кончится нулями.

Прогноз на матч «Бавария» - «Лацио»: обе забьют. Коэффициент - 1.7

«Бавария» после победы в Италии сыграла 3 матча и добыла еще 3 победы: 5:1 с «Кельном», 4:2 с дортмундской «Боруссией», 3:1 с «Вердером». После 2 подряд матчей без побед (ничья с «Арминией» и поражение от «Айнтрахта») команда Ганси Флика снова уничтожает соперников. Преимущество над «РБ Лейпциг» в турнирной таблице - 4 очка.

Роберт Левандовски забил в этих 3 матчах 6 мячей, в ворота «Боруссии» польский нападающий сделал хет-трик. «Бавария» на 9 минуте дома проигрывала 0:2, но Левандовский исправил ситуацию - 4:2.

«Лацио» сразу после поражения от «Баварии» играл на поле «Болоньи» и неожиданно уступил середняку ​​Серии А 0:2. Затем был выезд в Турин - 1:3 с «Ювентусом». В последнем туре римляне дома играли с «Кротоне», который идет последним, и даже здесь было сложно - 3:2

Три поражения подряд - такого с «Лацио» не было с лета. В гостях команда Индзаги также проиграла трижды подряд - в «Болонье» и «Юве» были 1:3 с «Интером». С начала декабря у «Лацио» только две победы на выезде 2:0 с «Пармой» и 3:1 с «Аталантой».

«Бавария» - «Лацио». Прогноз

«Баварии» нужно удержать преимущество в три гола - учитывая форму «Лацио», это будет просто. «Лацио» надо очень много забивать — это сложнее, но в последних шести матчах «Бавария» пропустила, поэтому можно ставить на «обе забьют».