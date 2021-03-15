Алексей БЕЛИК: «Для суперкамбэка Шахтеру нужен быстрый гол»

Бывший форвард «Шахтера», а ныне телеэксперт Алексей Белик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (18 марта):

- Сможет ли «Шахтер» сыграть с «Ромой» так же, как с «Десной»?

- Есть положительная динамика, потому что в первых турах «Шахтер» забил только один раз – «Олимпику». Мы говорили, что команда престала действовать разнообразно. А в матче с «Десной» команда действовала очень ярко. Скорее всего, это из-за того, что «Шахтер» первым забил и заставил соперника раскрываться. Но в матче с «Ромой», даже если «Шахтер» забьет первым – «Роме» не нужно бежать отыгрываться. Поэтому будет намного тяжелее. Надеюсь, что «Шахтер» справится, но сказать, что у нас много шансов – не могу. Наверное, их практически нет. Но между «практически нет» и «вообще нет» все-таки есть разница.

- Если «Шахтеру» удастся забить быстрый гол – это может заставить «Рому» нервничать и переживать?

- Конечно нужно забивать быстрый гол и показать, что «Шахтер» настроен агрессивно. Вряд ли такая опытная команда, как «Рома», будет сильно нервничать и переживать. Но здесь будет большой психологический момент – если «Шахтер» забьет первым, то он может поймать уверенность. Для того чтобы суперкамбэк произошел, однозначно нужно забивать первыми и забивать быстро. И конечно оставлять свои ворота на замке.

- Поддержка болельщиков в домашнем матче сможет зарядить «Шахтер» на камбэк?

- Хотелось бы, чтобы был полный стадион. Это был бы плюсик для «Шахтера». Ясно, что стадион не заполнится на 100%. Когда долго играешь при пустых трибунах – это сказывается на мотивации футболистов. Тогда возникает вопрос – а для чего все это? Поэтому надеюсь, что те болельщики, которые придут, поддержат «Шахтер» и будут верить в него. Хоть результат первого матча и не вселяет большой надежды.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома» состоится в Киеве 18 марта на НСК «Олимпийский». Билеты вы можете приобрести по ссылке.