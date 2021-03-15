Футболисты Ювентуса снялись в ролике Parimatch

В нем снялись Артур Мело, Данило, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцех Щенсный

  • 15.03.2021 12:35
  • 267 просмотров
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Футболисты Ювентуса снялись в ролике Parimatch

Официальный беттинг-партнер “Ювентуса”, бренд Parimatch, выпустил видеоролик с участием главных звезд чемпиона Италии. В нем снялись Артур Мело, Данило, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцех Щенсный.

Ролик получился ярким и современным, он показывает схожесть обоих брендов, их энергию и заряженность на победу. Реализацию проекта осуществила украинская киностудия Electric Sheep Film. Режиссеры, которые работали над созданием видео - Андрей Копоц и Макар Северин. Съемками руководил опытный оператор Никита Кузьменко, ранее работавший с Кэти Перри и Карди Би. Музыку создавал Евгений Филатов, известный также как “The Maneken” - известный украинский композитор и звукорежиссер группы ONUKA. Electric Sheep Film также выполнила финальную визуализацию в сотрудничестве с моушен-дизайн бутиком Massa +.

Видеоролик смогли создать, несмотря на ограничения всемирного локдауна. Партнерство Parimatch, как инновационного бренда, и “Ювентуса” доказало, что в наш век цифровых технологий все возможно.

Стоит отметить, что коллаборация всемирно известного футбольного клуба с букмекером показала доверие представителей европейского спортивного рынка к бренду Parimatch, который является авторитетным представителем в беттинге, а также известным меценатом отечественного спорта. Напомним, что Parimatch первым в Украине получил лицензию как беттинг-компания.

Иван Ляшенко, директор по маркетингу Parimatch: «В течение последних 6 месяцев мы наблюдали за партнерством двух сильных брендов, обеспечивающих отличное развлечение для миллионов фанатов по всему миру. Шаг за шагом мы укрепляем наши партнерские отношения и рады видеть взрывной коктейль, созданный взаимодополняющей энергией “Ювентуса” и Parimatch. Связь выдающихся футболистов, представляющих один из сильнейших клубов мира, с энергией и смелостью Parimatch — это действительно зрелище».

«Сотрудничество Parimatch и гранда европейского футбола демонстрирует доверие к нам как компании с высокой репутационной составляющей, много сделавшей для развития спорта как в Украине, так и за ее пределами. Такие проекты делают нашу страну более узнаваемой в мире, привлекательной для внешних инвестиций, создают условия для запуска новых интересных программ, делают нас более технологичными», - говорит Вадим Мисюра, представитель Parimatch в Украине.

 

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Источник — Sport.ua

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    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 15.03.2021 13:09
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    Soccer. European Golden Shoe 2021
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    15
    12:00
    Lionel Messi
    Winner
    Yes
    15
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 15.03.2021 13:09
    0
    скопирую для архива
    Soccer. European Golden Shoe 2021
    30 may
    12:00
    Robert Lewandowski
    Winner
    Yes
    1.2
    12:00
    Cristiano Ronaldo
    Winner
    Yes
    15
    12:00
    Erling Haaland
    Winner
    Yes
    15
    12:00
    Lionel Messi
    Winner
    Yes
    15
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