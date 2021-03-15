Раздевалка, офис, улучшение газона. Шахтер активно займется НСК Олимпийский

Клуб не собирается покидать столичный стадион

  • 15.03.2021 12:52
  • 3166 просмотров
  • 90 комментариев
Раздевалка, офис, улучшение газона. Шахтер активно займется НСК Олимпийский
© shakhtar.com

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в новом сезоне продолжит делить стадион НСК Олимпийский с «Динамо» и планирует активнее использовать арену.

У клуба будет свой офис и раздевалка в фирменных цветах.

Кроме того, «Шахтер» за свой счет провести улучшение газона, чтобы поле могло выдерживать большие нагрузки. Ранее клуб сделал это на ОСК Металлист.

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Источник — ТаТоТаке

(13 голосов)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 14:29
    0
    PUTINHUILO, 15.03.2021 14:28
    Такие ка ты любят срать в борщ
    И не только в борщ...а везде,где оказываются...
    Такая уж кац.апская натура
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 14:28
    0
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:27
    Спасибо псевдопатриоот ,ну я борщи люблю,
    Такие ка ты любят срать в борщ
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 14:28
    0
    PUTINHUILO, 15.03.2021 14:27
    Тут еще каое-то бомбалейло,кроме 777
    То очередной ник кого то из троицы , аж скучно
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 14:27
    0
    Wildcat, 15.03.2021 14:26
    Пока что Максим три топора за всех гавкает
    Ну он у меня самый рьяный , знаешь как такие маленькие собачки, которые из-за забора зло на всех проходящих гавкают, а как только кто то заходит во двор - они со скоростью звука в будке оказываются
    Тут еще каое-то бомбалейло,кроме 777
    Ссылка
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:27
    -3
    PUTINHUILO, 15.03.2021 14:24
    "Жену свою поучи щи варить"
    Спасибо псевдопатриоот ,ну я борщи люблю,
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 14:26
    -2
    бомбалейло, 15.03.2021 14:25
    Я тебе вопрос задал чувак ?Тут все пишут что ты цветной это правда ?
    Я так понял ответа не будет ?
    Ну о теме мужеложества - тебе к Максиму с Олегом
    Сорян, мне такое не интересно .
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 14:26
    -1
    Alex86 1, 15.03.2021 14:23
    Пока что Максим три топора за всех гавкает
    Ну он у меня самый рьяный , знаешь как такие маленькие собачки, которые из-за забора зло на всех проходящих гавкают, а как только кто то заходит во двор - они со скоростью звука в будке оказываются
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 14:26
    -1
    Wildcat, 15.03.2021 14:24
    Почему когда глоры копанки не могут поддержать заданную тему беседы, они пытаются съехать на тему мужеложества?
    Ну,так это проще их пареной репы...
    Их дважды не судимый кумир из Ростова - он же "законтаченный".Тема близка
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 15.03.2021 14:25
    0
    Wildcat, 15.03.2021 14:24
    Почему когда глоры копанки не могут поддержать заданную тему беседы, они пытаются съехать на тему мужеложества?
    Я тебе вопрос задал чувак ?Тут все пишут что ты цветной это правда ?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 14:24
    -2
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:22
    Псевдопатриотина диванная я таким не страдаю это твоё родное ,можешь ляшка парсюка себе набить
    "Жену свою поучи щи варить"
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 14:24
    -1
    бомбалейло, 15.03.2021 14:20
    Чувак а ты что из цветных ?
    Почему когда глоры копанки не могут поддержать заданную тему беседы, они пытаются съехать на тему мужеложества?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.03.2021 14:23
    0
    Wildcat, 15.03.2021 14:17
    Песели мои верные , Гудвин, You Ok и 777
    Давайте хором гавкните по команде , покажем людям как я вас выдрессировал 🐕‍🦺
    Ссылка
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:23
    -1
    бомбалейло, 15.03.2021 14:20
    Чувак а ты что из цветных ?
    Он не чувак он чувиха ,да он главный Голубец сайта её Евгения зовут
    Ссылка
    Solohdko1
    online
      Solohdko1, 15.03.2021 14:23
    -1
    Домик сынку прикупил, а стадион команде нахер надо
    Ссылка
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:22
    -1
    PUTINHUILO, 15.03.2021 14:18
    Наколками не страдаю.
    А так как у тебя тема наколок проскакивает не впервой,то к тебе вопрос:
    А у тебя какая наколка?
    Моторылы?Гиви?Ахметбая? Или самого....?
    Псевдопатриотина диванная я таким не страдаю это твоё родное ,можешь ляшка парсюка себе набить
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 15.03.2021 14:20
    -1
    Wildcat, 15.03.2021 14:08
    Так я не по себе ровняю, не доходит ?
    Чувак а ты что из цветных ?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 14:18
    -1
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:13
    Ты тату набило себе на заднице лбу птнх вот и не Скули доходяга псевдопатриотина
    Наколками не страдаю.
    А так как у тебя тема наколок проскакивает не впервой,то к тебе вопрос:
    А у тебя какая наколка?
    Моторылы?Гиви?Ахметбая? Или самого....?
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 14:17
    -1
    Песели мои верные , Гудвин, You Ok и 777
    Давайте хором гавкните по команде , покажем людям как я вас выдрессировал 🐕‍🦺
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 15.03.2021 14:17
    0
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:16
    Будет голых мужиков ставить на аву ,с бани где он шляется
    Ссылка
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 14:16
    -1
    YOU OK?, 15.03.2021 14:14
    Придурошная, скоро коты закончатся для ав.
    Будет голых мужиков ставить на аву ,с бани где он шляется
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.03.2021 12:59
    +8
    Раздевалка,офис,потом пристроят свою душевую,а потом и новый стадион пристроят,безобразие какое-пусть всё это пристраивают по месту прописки в Мариуполе
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    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 13:42
    +6
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 13:36
    Доходяга там война,а что бы ты тупое понимало вы в Марик ссссыте ехатьь срётесь ,боитесь с Киева выехать весь сезон устаёте на выезда не выезжаете ,,какой вам в Донецк сначала не сиирте в Мариуполь ехать доходяги
    Да ты что?Правда,война? А я думал-внутренний конфликт...
    А кто ж эту "войну" принес в те края???
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    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 15.03.2021 13:23
    +5
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 13:11
    Правильно потихонечку потихонечку ,а потом дырявых на свой стадион отправим пусть суркис гельзиным там его делит ,,Банэры уже срывают дырявые с НСК можете на Лобановском в туалете их повесить
    Чом ти радієшь, дурню? Хтось прийде внічь спалить і твою хату і всі роздягальні. Думаєшь хто терпіти буде твоє бидло? Порозважайся за клавіатурою, поки час в тебе є.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 15.03.2021 13:36
    +4
    бомбалейло, 15.03.2021 13:17
    Отличная новость,слышу взрыв пердаков болел Дяряво
    НіХуА собі... АтлічнАя новАсть Ало, к0з0хрюкаюче, цих переселенців-безхатьок впустили як людей на абсолютну чужу для них територію. Пішли назустріч, враховуючи принесене на Донбас жахіття від історичних монгол.., а аметівська зграя настільки тотально знахабніла, що може ще перейменується у Шахтар Київ??? А з якого такого переляку якимось умовним тунгусам надавати пристанище в умовній Пенсильванії? Це якщо провести аналогію. Он - блдЬ - є Нікополь, Кременчук, Миколаїв, Херсон.., та той же, майже рідний, Маріуполь. На ті землі нехай валять. Якщо тамтешня влада погодиться. Чи ти вважаєш, що за баблище все можна купити і продати?
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 15.03.2021 13:34
    +4
    ingvar8888, 15.03.2021 13:21
    Ахметов не бідна людини,міг би побудувати собі новий стадіон,а то Львів йому не подобається і Харків не підходить, тепер Київ?
    Най побудує собі стадіон,де хоче і який хоче? І ніхто не буде проти!..
    Та він же не знає де його завтра вжарять, в якому місті, перестраховує свою руду попку.
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    APL
    online
      APL, 15.03.2021 13:30
    +4
    Гyдвин, 15.03.2021 13:28
    А Динамки бы не мешало играть на Кипре
    Ну Динамо грає в своєму рідньому місті, а чому ви не граєте в своєму?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 13:56
    +3
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 13:54
    Где хочу там и нахожусь в своей стране,где хочет там Шахтёр играет в свооей стране ,а ты доходяга не забудь свинирник убирать и дойку вечернию сделаттьь
    Так такие,как ты ненавидят страну,в которой живут...
    Чего ж в раисссу не свалил?Зачем мучать себя здесь?Там х,уйло всем таким,как ты рай обещает
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.03.2021 13:52
    +3
    Пусти свинью за стол...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 15.03.2021 13:17
    +3
    PUTINHUILO, 15.03.2021 13:13
    Дядя,ты дурак?
    Який це дядя, в нього ще піпіська не виросла
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 13:10
    +3
    чемодан-вокзал-Мариуполь
    Ссылка
    Гyдвин
    online
      Гyдвин, 15.03.2021 14:15
    +2
    Wildcat, 15.03.2021 14:11
    Темы для разговоров , в вашем кружке анонимных мужеложцев, меня не интересуют.
    Увы и ах .
    BlueCat🌈🦉так всё по теме это твоя тема )))
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 15.03.2021 14:09
    +2
    Вот кротовня хитрожопая. Свой стадион прогудели в гудок.так теперь взялись киевский обустраивать.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.03.2021 14:04
    +2
    Значить рудий тарган остатточно здав Донбас і повертатись туди не планує... зате стадо радується, що ДК потіснили... Дивний народ ці східняки, не бачать дальше власного носа....
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 13:26
    +2
    Bosh1908, 15.03.2021 13:23
    Чом ти радієшь, дурню? Хтось прийде внічь спалить і твою хату і всі роздягальні. Думаєшь хто терпіти буде твоє бидло? Порозважайся за клавіатурою, поки час в тебе є.
    На счет раздевалки - не уверен, но если кр.оты взумают повесить в Киеве баннеры со своими ... - спалят 100%
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 13:25
    +2
    APL, 15.03.2021 13:17
    Який це дядя, в нього ще піпіська не виросла
    Это цитата из советского фильма,когда ребенок назвал дебила именно тем,кем оно является
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 13:13
    +2
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 13:11
    Правильно потихонечку потихонечку ,а потом дырявых на свой стадион отправим пусть суркис гельзиным там его делит ,,Банэры уже срывают дырявые с НСК можете на Лобановском в туалете их повесить
    Дядя,ты дурак?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 15.03.2021 13:10
    +2
    Пусть едут в свой Мариуполь и там все делают!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.03.2021 14:05
    +1
    YOU OK?, 15.03.2021 13:51
    Смотрю горит у дырявых сов кипрских, это хорошо. Вы за свет собаки вовремя платите, а то скоро и базу ещё заберём.
    а домой слабо? ...или уже там все за.рали?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.03.2021 13:53
    +1
    бомбалейло, 15.03.2021 13:51
    Ты стрелки на переводи когут,что диван продавливаешь что не в окопе
    Выложи фотки с передовой в обнимку с гиви-моторылой
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 13:38
    +1
    Denmark1107, 15.03.2021 13:36
    НіХуА собі... АтлічнАя новАсть Ало, к0з0хрюкаюче, цих переселенців-безхатьок впустили як людей на абсолютну чужу для них територію. Пішли назустріч, враховуючи принесене на Донбас жахіття від історичних монгол.., а аметівська зграя настільки тотально знахабніла, що може ще перейменується у Шахтар Київ??? А з якого такого переляку якимось умовним тунгусам надавати пристанище в умовній Пенсильванії? Це якщо провести аналогію. Он - блдЬ - є Нікополь, Кременчук, Миколаїв, Херсон.., та той же, майже рідний, Маріуполь. На ті землі нехай валять. Якщо тамтешня влада погодиться. Чи ти вважаєш, що за баблище все можна купити і продати?
    Вот будет ржачно если переименуются вытеревтнлги о всяких доходяг, которые тут сутками из себя коренных киевлян корчат
    Я бы лично не болел за ДК если бы оно намеренно отказалось от своего города . Но эти господа не имеют но принципов ни морали , так что схавают и проглотят.
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