Раздевалка, офис, улучшение газона. Шахтер активно займется НСК Олимпийский

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в новом сезоне продолжит делить стадион НСК Олимпийский с «Динамо» и планирует активнее использовать арену.

У клуба будет свой офис и раздевалка в фирменных цветах.

Кроме того, «Шахтер» за свой счет провести улучшение газона, чтобы поле могло выдерживать большие нагрузки. Ранее клуб сделал это на ОСК Металлист.