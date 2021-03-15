Раздевалка, офис, улучшение газона. Шахтер активно займется НСК Олимпийский

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в новом сезоне продолжит делить стадион НСК Олимпийский с «Динамо» и планирует активнее использовать арену.
У клуба будет свой офис и раздевалка в фирменных цветах.
Кроме того, «Шахтер» за свой счет провести улучшение газона, чтобы поле могло выдерживать большие нагрузки. Ранее клуб сделал это на ОСК Металлист.
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Источник — ТаТоТаке
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Такая уж кац.апская натура
Ну он у меня самый рьяный , знаешь как такие маленькие собачки, которые из-за забора зло на всех проходящих гавкают, а как только кто то заходит во двор - они со скоростью звука в будке оказываются
Ну о теме мужеложества - тебе к Максиму с Олегом
Сорян, мне такое не интересно .
Ну он у меня самый рьяный , знаешь как такие маленькие собачки, которые из-за забора зло на всех проходящих гавкают, а как только кто то заходит во двор - они со скоростью звука в будке оказываются
Их дважды не судимый кумир из Ростова - он же "законтаченный".Тема близка
Давайте хором гавкните по команде , покажем людям как я вас выдрессировал 🐕🦺
А так как у тебя тема наколок проскакивает не впервой,то к тебе вопрос:
А у тебя какая наколка?
Моторылы?Гиви?Ахметбая? Или самого....?
А так как у тебя тема наколок проскакивает не впервой,то к тебе вопрос:
А у тебя какая наколка?
Моторылы?Гиви?Ахметбая? Или самого....?
Давайте хором гавкните по команде , покажем людям как я вас выдрессировал 🐕🦺
А кто ж эту "войну" принес в те края???
Най побудує собі стадіон,де хоче і який хоче? І ніхто не буде проти!..
Чего ж в раисссу не свалил?Зачем мучать себя здесь?Там х,уйло всем таким,как ты рай обещает
Увы и ах .
Я бы лично не болел за ДК если бы оно намеренно отказалось от своего города . Но эти господа не имеют но принципов ни морали , так что схавают и проглотят.
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