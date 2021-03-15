Вячеслав ШЕВЧУК: «Игрокам Шахтера нужно было не с Фонсекой обниматься»

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук считает, что команда Луиша Каштру должным образом не настроилась на матч Лиги Европы против «Ромы», а потому проиграла 0:3.

«Фонсека тактически обыграл Каштру. Он очень хорошо знал и изучил «Шахтер», это было хорошо видно. У «Шахтера» были большие проблемы с выходом из обороны. «Рома» не использовала высокий прессинг именно агрессивный. Они просто перекрыли свободные зоны, Педро слева, Мхитарян в центральной зоне и Пеллегрини справа. Как только мяч попадал под Матвиенко, они сразу перекрывали ему пространство и «Шахтер» в течение всего матча был вынужден выходить из обороны через Трубина. Он, к слову, великолепно действовал в этом матче, и низом отдавал передачи на 40 метров, и в глубину».

«В перерыве игроки «Шахтера» обнимались с Фонсекой. Какие-то дружеские отношения. А нужно было на этот матч выйти максимально злым и отдать все силы. Нужно постоянно быть организованным, сконцентрированным. После игры можно, что хочешь делать, но во время матча нужно быть сконцентрированным, организованным, а не обниматься с тренером соперника», - считает Шевчук.