Вячеслав ШЕВЧУК: «Игрокам Шахтера нужно было не с Фонсекой обниматься»

Эксперт негативно оценил настрой футболистов

  • 15.03.2021 11:52
  • 2367 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Игрокам Шахтера нужно было не с Фонсекой обниматься»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук считает, что команда Луиша Каштру должным образом не настроилась на матч Лиги Европы против «Ромы», а потому проиграла 0:3.

«Фонсека тактически обыграл Каштру. Он очень хорошо знал и изучил «Шахтер», это было хорошо видно. У «Шахтера» были большие проблемы с выходом из обороны. «Рома» не использовала высокий прессинг именно агрессивный. Они просто перекрыли свободные зоны, Педро слева, Мхитарян в центральной зоне и Пеллегрини справа. Как только мяч попадал под Матвиенко, они сразу перекрывали ему пространство и «Шахтер» в течение всего матча был вынужден выходить из обороны через Трубина. Он, к слову, великолепно действовал в этом матче, и низом отдавал передачи на 40 метров, и в глубину».

«В перерыве игроки «Шахтера» обнимались с Фонсекой. Какие-то дружеские отношения. А нужно было на этот матч выйти максимально злым и отдать все силы. Нужно постоянно быть организованным, сконцентрированным. После игры можно, что хочешь делать, но во время матча нужно быть сконцентрированным, организованным, а не обниматься с тренером соперника», - считает Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 15.03.2021 12:47
    -1
    you.me.owls from space, 15.03.2021 12:06
    Прикольно быть расистом?
    Мне не мешает жить, а вот тебе тогда рекомендую пару негров приютить, ты д такой добрый!!!)))
    Посмотрел бы я на твою реакцию, если бы ты увидел, как они себя ведут....
    Уже да такой степени раздули!!!
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 15.03.2021 12:06
    0
    Андрей Мадайский, 15.03.2021 12:03
    Обнимашки - мартышки это любят)))
    Прикольно быть расистом?
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 15.03.2021 12:03
    -1
    Обнимашки - мартышки это любят)))
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 15.03.2021 12:01
    +3
    100%..
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 15.03.2021 12:01
    +3
    100%..
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 15.03.2021 12:06
    0
    Андрей Мадайский, 15.03.2021 12:03
    Обнимашки - мартышки это любят)))
    Прикольно быть расистом?
    Ссылка
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