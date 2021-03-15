ВИДЕО. Луческу - лучший тренер, автор супергола Сидорчук - игрок тура УПЛ

Представители «Динамо» признаны лучшими по итогам тура

  • 15.03.2021 10:47
  • 1075 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Луческу - лучший тренер, автор супергола Сидорчук - игрок тура УПЛ
© upl.ua

По итогам очередного тура УПЛ лучшим тренером признан наставник «Динамо» Мирча Луческу. Киевляне в важном матче обыграли «Зарю» 2:0.

А лучшим игроком тура стал полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук, которому удался невероятный гол в ворота соперника.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 10:55
    +1
    Ще б так Сидор іспанцям в четвер вальнув би... Однак, нажаль, у нього такі удари буквально 2-3 за рік виходять, а усе решта - "по горобцях"...
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    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 10:51
    +1
    Заслужено!
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 10:55
    +1
    Ще б так Сидор іспанцям в четвер вальнув би... Однак, нажаль, у нього такі удари буквально 2-3 за рік виходять, а усе решта - "по горобцях"...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 10:51
    +1
    Заслужено!
    Ссылка
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