ВИДЕО. Луческу - лучший тренер, автор супергола Сидорчук - игрок тура УПЛ

По итогам очередного тура УПЛ лучшим тренером признан наставник «Динамо» Мирча Луческу. Киевляне в важном матче обыграли «Зарю» 2:0.
А лучшим игроком тура стал полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук, которому удался невероятный гол в ворота соперника.
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Источник — Sport.ua
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