Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что игроки Динамо еще не сдались»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери готовится к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» Киев.
«Абсолютно ключевая неделя. В четверг нам нужно продолжить то, что мы начали в противостоянии с «Динамо». Уверен, соперник не собирается сдаваться. Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».
«А нам после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6», - сказал Эмери.
Первый матч испанская команда выиграла 2:0.
Источник — Marca
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Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
ну гуманитарочку билетик
они тут все сказочники макеевские - коренные жители Киева
----
Динамо получило два гола из за своих двух глупых ошибок, но в первом тайме показала вполне конкурентно -способную игру
Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
Они только замечают что сегодня Парма обыграли Рому...
Они только замечают что сегодня Парма обыграли Рому...
Уверен ты и игру не смотрел .
Уверен ты и игру не смотрел .
\///////////\
А нафига оно сопернику.? Лига европы ниже их достоинства, против барсы многие хорошо играют.
Для соперника важнее чемпионат.
Уверен ты и игру не смотрел .
----------------------------
Хороши сыграли......
Проиграли!!!
Уверен ты и игру не смотрел .
----------------------------
Хороши сыграли......
Проиграли!!!
Счёт на табло!
Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
ну гуманитарочку билетик
они тут все сказочники макеевские - коренные жители Киева
----
Динамо получило два гола из за своих двух глупых ошибок, но в первом тайме показала вполне конкурентно -способную игру
Уверен ты и игру не смотрел .
----------------------------
Хороши сыграли......
Проиграли!!!
Счёт на табло!
Они только замечают что сегодня Парма обыграли Рому...
Уверен ты и игру не смотрел .
\///////////\
А нафига оно сопернику.? Лига европы ниже их достоинства, против барсы многие хорошо играют.
Для соперника важнее чемпионат.
----------------------------
Хороши сыграли......
Проиграли!!!
Уверен ты и игру не смотрел .
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