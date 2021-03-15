Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что игроки Динамо еще не сдались»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери готовится к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» Киев.

«Абсолютно ключевая неделя. В четверг нам нужно продолжить то, что мы начали в противостоянии с «Динамо». Уверен, соперник не собирается сдаваться. Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».

«А нам после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6», - сказал Эмери.

Первый матч испанская команда выиграла 2:0.