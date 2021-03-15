Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что игроки Динамо еще не сдались»

Тренер рассчитывает выиграть на своем поле

  • 15.03.2021 10:28
  • 1238 просмотров
  • 22 комментария
Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что игроки Динамо еще не сдались»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери готовится к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» Киев.

«Абсолютно ключевая неделя. В четверг нам нужно продолжить то, что мы начали в противостоянии с «Динамо». Уверен, соперник не собирается сдаваться. Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».

«А нам после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6», - сказал Эмери.

Первый матч испанская команда выиграла 2:0.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 11:19
    +1
    Андрей Мадайский, 15.03.2021 11:12
    ОЙ да не надо тут ляля)))
    Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
    Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
    Билет на тушенку , макароны и немного яблок
    ну гуманитарочку билетик
    они тут все сказочники макеевские - коренные жители Киева
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 11:18
    +1
    Alexander Киев, 15.03.2021 11:02
    опять уверен? команда которая 8 туров не видела побед идёт на 8 месте и на выезде хлопнула дно 0-2? " просто не повезло убогим, что за 90 минут матча ни одного удара не попали? " лечись. В Испании 18+ будет продолжаться.
    и что команда которая идет на 10 м месте в БУндеслиге уничтожила копанку 10-0?
    ----
    Динамо получило два гола из за своих двух глупых ошибок, но в первом тайме показала вполне конкурентно -способную игру
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 15.03.2021 11:17
    +1
    Alexander Киев, 15.03.2021 11:14
    Тебе виднее что там и как, я хз что у них там. На еврокубки всегда по возможности хожу и без разницы кто играет. Так что, по себе даунитосу, не суди всех
    смешно)))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.03.2021 11:14
    -2
    Андрей Мадайский, 15.03.2021 11:12
    ОЙ да не надо тут ляля)))
    Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
    Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
    Тебе виднее что там и как, я хз что у них там. На еврокубки всегда по возможности хожу и без разницы кто играет. Так что, по себе даунитосу, не суди всех
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 15.03.2021 11:12
    -1
    Alexander Киев, 15.03.2021 10:59
    Смотрел как никто другой с этой ветки (глоры днища на спорт юа на футбол не ходят), та как денег нет поехать на матч, сидят в Эбенях - был я на стадионе и жалею что решил пойти в последнюю минуту, зря время потратил на тех убогих.
    ОЙ да не надо тут ляля)))
    Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
    Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 15.03.2021 11:09
    -1
    Alexander Киев, 15.03.2021 10:45
    Ага, первый матч очень понравился, 0 ударов в створ ворот. Сэр, 0 ударов в домашнем матче, целых 0. Шикарный матч
    Данецкий ты заблудился???
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.03.2021 11:08
    -2
    Lion, 15.03.2021 11:06
    Они такого не замечают и думают что играли с грандом...
    Они только замечают что сегодня Парма обыграли Рому...
    ну вот, тогда всё правильно пишу " убогие ". Тут им ничего не докажешь, хуже баранов
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 11:06
    0
    Alexander Киев, 15.03.2021 11:02
    опять уверен? команда которая 8 туров не видела побед идёт на 8 месте и на выезде хлопнула дно 0-2? " просто не повезло убогим, что за 90 минут матча ни одного удара не попали? " лечись. В Испании 18+ будет продолжаться.
    Они такого не замечают и думают что играли с грандом...
    Они только замечают что сегодня Парма обыграли Рому...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.03.2021 11:04
    0
    Wildcat, 15.03.2021 10:57
    Прекрасно сыгровки , просто не повезло где то
    Уверен ты и игру не смотрел .
    старт ужасен был, от того и не вышло
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.03.2021 11:02
    -1
    Wildcat, 15.03.2021 10:57
    Прекрасно сыгровки , просто не повезло где то
    Уверен ты и игру не смотрел .
    опять уверен? команда которая 8 туров не видела побед идёт на 8 месте и на выезде хлопнула дно 0-2? " просто не повезло убогим, что за 90 минут матча ни одного удара не попали? " лечись. В Испании 18+ будет продолжаться.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 15.03.2021 11:02
    0
    Уверен, соперник не собирается сдаваться. Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».
    \///////////\
    А нафига оно сопернику.? Лига европы ниже их достоинства, против барсы многие хорошо играют.
    Для соперника важнее чемпионат.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 11:00
    +1
    Wildcat, 15.03.2021 10:57
    Прекрасно сыгровки , просто не повезло где то
    Уверен ты и игру не смотрел .
    Ига забывается Результат Остается!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.03.2021 10:59
    -2
    GREEN DAY belokon, 15.03.2021 10:53
    Ты хоть матч смотрел или чекнул статистику и вые ? 0 в створ - не означает что не было моментов и была хреновая игра
    Смотрел как никто другой с этой ветки (глоры днища на спорт юа на футбол не ходят), та как денег нет поехать на матч, сидят в Эбенях - был я на стадионе и жалею что решил пойти в последнюю минуту, зря время потратил на тех убогих.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:57
    0
    Lion, 15.03.2021 10:56
    Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».
    ----------------------------
    Хороши сыграли......
    Проиграли!!!
    Прекрасно сыгровки , просто не повезло где то
    Уверен ты и игру не смотрел .
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:56
    +1
    GREEN DAY belokon, 15.03.2021 10:53
    Ты хоть матч смотрел или чекнул статистику и вые ? 0 в створ - не означает что не было моментов и была хреновая игра
    Нет не смотрел , он бот с Макеевки , цель которого с*ть на ветках Динамо за небольшую мзду .
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 10:56
    +1
    Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».
    ----------------------------
    Хороши сыграли......
    Проиграли!!!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 10:55
    +1
    GREEN DAY belokon, 15.03.2021 10:53
    Ты хоть матч смотрел или чекнул статистику и вые ? 0 в створ - не означает что не было моментов и была хреновая игра
    Моменты игру не выигруют....
    Счёт на табло!
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 15.03.2021 10:53
    -1
    Alexander Киев, 15.03.2021 10:45
    Ага, первый матч очень понравился, 0 ударов в створ ворот. Сэр, 0 ударов в домашнем матче, целых 0. Шикарный матч
    Ты хоть матч смотрел или чекнул статистику и вые ? 0 в створ - не означает что не было моментов и была хреновая игра
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2021 10:46
    -1
    Шансы могут быть только если испанцы на расслабоне выйдут, а дк 1 хотя б забило как-то, но с нашей атакой ...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.03.2021 10:45
    -4
    Ага, первый матч очень понравился, 0 ударов в створ ворот. Сэр, 0 ударов в домашнем матче, целых 0. Шикарный матч
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 11:19
    +1
    Андрей Мадайский, 15.03.2021 11:12
    ОЙ да не надо тут ляля)))
    Если мне ШД не интересен, я его игры не смотрю...
    Какой ты билет купил? Сейчас вас с ОРДЛО не выпускают!!!
    Билет на тушенку , макароны и немного яблок
    ну гуманитарочку билетик
    они тут все сказочники макеевские - коренные жители Киева
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 11:18
    +1
    Alexander Киев, 15.03.2021 11:02
    опять уверен? команда которая 8 туров не видела побед идёт на 8 месте и на выезде хлопнула дно 0-2? " просто не повезло убогим, что за 90 минут матча ни одного удара не попали? " лечись. В Испании 18+ будет продолжаться.
    и что команда которая идет на 10 м месте в БУндеслиге уничтожила копанку 10-0?
    ----
    Динамо получило два гола из за своих двух глупых ошибок, но в первом тайме показала вполне конкурентно -способную игру
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 15.03.2021 11:17
    +1
    Alexander Киев, 15.03.2021 11:14
    Тебе виднее что там и как, я хз что у них там. На еврокубки всегда по возможности хожу и без разницы кто играет. Так что, по себе даунитосу, не суди всех
    смешно)))
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 11:00
    +1
    Wildcat, 15.03.2021 10:57
    Прекрасно сыгровки , просто не повезло где то
    Уверен ты и игру не смотрел .
    Ига забывается Результат Остается!!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 10:56
    +1
    Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».
    ----------------------------
    Хороши сыграли......
    Проиграли!!!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:56
    +1
    GREEN DAY belokon, 15.03.2021 10:53
    Ты хоть матч смотрел или чекнул статистику и вые ? 0 в створ - не означает что не было моментов и была хреновая игра
    Нет не смотрел , он бот с Макеевки , цель которого с*ть на ветках Динамо за небольшую мзду .
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 10:55
    +1
    GREEN DAY belokon, 15.03.2021 10:53
    Ты хоть матч смотрел или чекнул статистику и вые ? 0 в створ - не означает что не было моментов и была хреновая игра
    Моменты игру не выигруют....
    Счёт на табло!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 15.03.2021 10:36
    +1
    В этой игре все ясно-дай бог киевлянам очко в копилку принести
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 11:06
    0
    Alexander Киев, 15.03.2021 11:02
    опять уверен? команда которая 8 туров не видела побед идёт на 8 месте и на выезде хлопнула дно 0-2? " просто не повезло убогим, что за 90 минут матча ни одного удара не попали? " лечись. В Испании 18+ будет продолжаться.
    Они такого не замечают и думают что играли с грандом...
    Они только замечают что сегодня Парма обыграли Рому...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.03.2021 11:04
    0
    Wildcat, 15.03.2021 10:57
    Прекрасно сыгровки , просто не повезло где то
    Уверен ты и игру не смотрел .
    старт ужасен был, от того и не вышло
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 15.03.2021 11:02
    0
    Уверен, соперник не собирается сдаваться. Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».
    \///////////\
    А нафига оно сопернику.? Лига европы ниже их достоинства, против барсы многие хорошо играют.
    Для соперника важнее чемпионат.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:57
    0
    Lion, 15.03.2021 10:56
    Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу».
    ----------------------------
    Хороши сыграли......
    Проиграли!!!
    Прекрасно сыгровки , просто не повезло где то
    Уверен ты и игру не смотрел .
    Ссылка
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