ЮРЧЕНКО: «Не вышло забить, а у Динамо игрок с мячом в ворота закатился»

Хавбек «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал поражение 0:2 от «Динамо» в матче УПЛ.

«В таких матчах все решают детали. У них человек закатывается с мячом в ворота с горем пополам, а у нас не вышло забить. Были моменты - не забили. Если бы мы в первом тайме забили, то все было бы иначе. Моментами у нас была неплохая игра, но какое может быть удовольствие, если проиграл».

«Мы в Лиге Европы тоже хорошо первые матчи провели, но проигрывали. А потом не такие яркие матчи, но были 3 очка. Нужно свои моменты выжимать, забивать», - сказал Юрченко.