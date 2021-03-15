ЮРЧЕНКО: «Не вышло забить, а у Динамо игрок с мячом в ворота закатился»

Команда уступила в важном матче чемпионата

  • 15.03.2021 10:11
  • 2081 просмотр
  • 8 комментариев
ЮРЧЕНКО: «Не вышло забить, а у Динамо игрок с мячом в ворота закатился»
© zarya-lugansk.com

Хавбек «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал поражение 0:2 от «Динамо» в матче УПЛ.

«В таких матчах все решают детали. У них человек закатывается с мячом в ворота с горем пополам, а у нас не вышло забить. Были моменты - не забили. Если бы мы в первом тайме забили, то все было бы иначе. Моментами у нас была неплохая игра, но какое может быть удовольствие, если проиграл».

«Мы в Лиге Европы тоже хорошо первые матчи провели, но проигрывали. А потом не такие яркие матчи, но были 3 очка. Нужно свои моменты выжимать, забивать», - сказал Юрченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 15.03.2021 11:04
    +3
    Правильно. Закатился.
    Пока защита зари стояла и думала.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 10:52
    0
    Ещё интересно как там Виталька Вернидуб ? Кэптэн так сказать. Его игрок был ?)))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 10:48
    +3
    Тот случай когда тебе 27 а ты уже практически закатился )
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2021 10:48
    +4
    Тот случай когда победа очевидна и безапелляционна, видимо надо шото выдумать
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.03.2021 10:37
    +7
    В футболе бывают полуслучайные голы, но гол Беседина (после быстрой атаки) и гол Сидорчука (явно оттренированный) - явно не из таких.
    Юрченко - плакса.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:24
    +7
    Владик , а чего ты не закатился в ворота Динамо ?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 10:23
    +6
    Вони погані а ми хороші але ми програли? Плак-плак
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 15.03.2021 10:14
    +7
    Дурачок! Он не закатился, а сделал то,
    что должен делать нападающий.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.03.2021 10:37
    +7
    В футболе бывают полуслучайные голы, но гол Беседина (после быстрой атаки) и гол Сидорчука (явно оттренированный) - явно не из таких.
    Юрченко - плакса.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:24
    +7
    Владик , а чего ты не закатился в ворота Динамо ?
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 15.03.2021 10:14
    +7
    Дурачок! Он не закатился, а сделал то,
    что должен делать нападающий.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 10:23
    +6
    Вони погані а ми хороші але ми програли? Плак-плак
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2021 10:48
    +4
    Тот случай когда победа очевидна и безапелляционна, видимо надо шото выдумать
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 15.03.2021 11:04
    +3
    Правильно. Закатился.
    Пока защита зари стояла и думала.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 10:48
    +3
    Тот случай когда тебе 27 а ты уже практически закатился )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 10:52
    0
    Ещё интересно как там Виталька Вернидуб ? Кэптэн так сказать. Его игрок был ?)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности