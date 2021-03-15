Почему Динамо и Шахтер играют в одно время? Объяснение телетранслятора

Александр Денисов пояснил, что решают в УПЛ

  • 15.03.2021 09:51
  • 2970 просмотров
  • 20 комментариев
Почему Динамо и Шахтер играют в одно время? Объяснение телетранслятора
© shakhtar.com

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов пояснил, почему топ-матчи УПЛ «Заря» - «Динамо» и «Шахтер» - «Десна» начались в одно время.

«Телеканалы Футбол – официальные телетрансляторы матчей УПЛ. Время начала матчей мы согласовываем и утверждаем исключительно с Дирекцией украинской Премьер-лиги. Матч на другом канале транслятор не согласовывает с Дирекцией УПЛ. Они могут поставить время трансляции тогда, когда они решат. Это данность, это реалии, мы приобрели права у УПЛ и, безусловно, теряем, когда происходят такие ситуации и накладки».

«А для вас это тем более не сулит ничего хорошего, поскольку вам приходится клацать с канала на канал. Мы теряем аудиторию, вы теряете возможность насладиться одной игрой из-за других. Но имеем то, что имеем. Отсутствие централизованного маркетинга приводит к таким любопытным случаям, которые вряд ли встретишь в Европе, когда два лидера играют в одно время».

«Мы об этом уже говорили осенью, возмущались, но воз, как говорится, и ныне там», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 11:17
    +1
    Taykitanin, 15.03.2021 10:02
    До випадків, які навряд чи зустрінеш в Європі - це коли канал одного клуба є офіційним транслятором матчів УПЛ зі своїми коментаторами і "експертами".
    В Европе не встретишь когда брат президента клуба возглавляет федерацию....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 11:10
    -1
    Каналам Футбол123 УПЛ потрібна лиш для того, щоб заповнювати вакуум між своїми трансляціями інших європейських чемпіонатів - ціни на пакети ростуть, а контент то погіршується.
    Ссылка
    Mishel77
    online
      Mishel77, 15.03.2021 11:01
    -1
    Прежде всего, Денисов, верни футбол на нормальное телевидение...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 11:00
    0
    Александр Ад, 15.03.2021 10:26
    если вы так болеете за футбол,перенесите показываемый вами матч на другое время.Вот следующий матч Шахтёра перенесите например на 19 часов,а то опять в одно время с Динамо играете 21 марта.
    Я тобі більше скажу - вони і 14 квітня в один час з Динамо гратимуть...
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:52
    -2
    Trasher311987, 15.03.2021 10:40
    Конечно свернут ведь это нарушает принцип остальных клубов.
    Равноудален должен быть транслятор Упл, и т.д.
    А бредни о том что нет людей и т.д.
    Я не поверю. Просто не хотят делать, все всем удобно.
    Но мегого взяло деньгами бах и перебило еврокубки.
    Кстати я даже знаю как.
    Наши власти перегружают суспильне.
    Так вот на этой базе и можно сделать Упл ТВ.
    Он будет доступен всем и селам и городам.
    Ты кстати оценил прекрасный спич сашки денисова, когда он после матча с Олимпиком , сказал что поддерживал Олимпик во всех делал, даже в договорных матчах, а они такой монетой платят , там даже Мария Мефодиевна в шоке была
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:50
    -2
    Trasher311987, 15.03.2021 10:40
    Конечно свернут ведь это нарушает принцип остальных клубов.
    Равноудален должен быть транслятор Упл, и т.д.
    А бредни о том что нет людей и т.д.
    Я не поверю. Просто не хотят делать, все всем удобно.
    Но мегого взяло деньгами бах и перебило еврокубки.
    Кстати я даже знаю как.
    Наши власти перегружают суспильне.
    Так вот на этой базе и можно сделать Упл ТВ.
    Он будет доступен всем и селам и городам.
    Идея с УПЛ ТВ - прекрасна , но в том виде в каком ты ее видишь, ни денисов ни его хозяева это не допустят
    Разве что создадут УПЛ ТВ , а под ширмой туда перелезут все Кротоглоровы, Крамары и прочие Столяренки.
    ——
    футбол должен сконцентрироваться только на своём клубце, от остального футбола его нужно оградить .
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 10:40
    -2
    Wildcat, 15.03.2021 10:26
    Нету , потому что когда в шахтёра поняли что за Метревелли голосовать другие клубы не будут , то быстренько , чем своих ручных функционеров, вообще свернули эти выборы .
    Конечно свернут ведь это нарушает принцип остальных клубов.
    Равноудален должен быть транслятор Упл, и т.д.
    А бредни о том что нет людей и т.д.
    Я не поверю. Просто не хотят делать, все всем удобно.
    Но мегого взяло деньгами бах и перебило еврокубки.
    Кстати я даже знаю как.
    Наши власти перегружают суспильне.
    Так вот на этой базе и можно сделать Упл ТВ.
    Он будет доступен всем и селам и городам.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 10:37
    -2
    dd dent, 15.03.2021 10:19
    Да, так они и отдали, им там и так показывать уже не чего, а шахта чуть шо демарш устроит это 1ОО %
    Тут вопрос опять же денег.
    Прежде всего от прав и рекламы.
    Мне кажется это бы пошло.
    А компромиссы находят при разговоре.
    Плюс нужно допустить комментирование судей после матчей.
    На Упл ТВ такое реально сделать.
    Каналы футбол не рентабельны они сами себя гробят.
    Есть аудит у каждой компании.
    Я думаю там сумасшедшие минуса.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 15.03.2021 10:26
    -1
    если вы так болеете за футбол,перенесите показываемый вами матч на другое время.Вот следующий матч Шахтёра перенесите например на 19 часов,а то опять в одно время с Динамо играете 21 марта.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 10:26
    -2
    Trasher311987, 15.03.2021 10:12
    Кстати у нас же нет главы Упл.
    Дикий это И.О.
    Обязательно перед новым сезоном нужны выборы главы Упл.
    Будет 16 клубов.
    Я очень сомневаюсь что опять большинство будет на футболах.
    А лига должна развиваться.
    Нету , потому что когда в шахтёра поняли что за Метревелли голосовать другие клубы не будут , то быстренько , чем своих ручных функционеров, вообще свернули эти выборы .
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 10:22
    0
    Bismuth, 15.03.2021 10:20
    Зачем клацать, когда на японских телевизорах функция полиэкрана была ещё в 70-х годах.
    А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
    Ну а раньше чаще первым играл Шахтёр, а Динамо - по его результату. Это нормально?)))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 10:20
    0
    Зачем клацать, когда на японских телевизорах функция полиэкрана была ещё в 70-х годах.
    А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2021 10:19
    0
    Trasher311987, 15.03.2021 10:08
    Есть великолепный выход отобрать у вас матчи Упл.
    Создать канал Упл ТВ.
    Распределить время матчей.
    Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
    Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
    Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
    Да, так они и отдали, им там и так показывать уже не чего, а шахта чуть шо демарш устроит это 1ОО %
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 15.03.2021 10:19
    +2
    Одне єдине правильне сказав Дєнісов, ми втрачаємо свою аудіторію (Телеканали Хфутбол).
    Ссылка
    Sergiy Tonkovyd
    online
      Sergiy Tonkovyd, 15.03.2021 10:19
    +2
    Та крот ТВ взагалі знахабліли. Втратили все що можна втратити і за 2 Чемпіоната гребуть 109 грн.
    Цм потрібно перейменуватись в ПовторТВ
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 10:12
    +1
    Кстати у нас же нет главы Упл.
    Дикий это И.О.
    Обязательно перед новым сезоном нужны выборы главы Упл.
    Будет 16 клубов.
    Я очень сомневаюсь что опять большинство будет на футболах.
    А лига должна развиваться.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 10:08
    +8
    Есть великолепный выход отобрать у вас матчи Упл.
    Создать канал Упл ТВ.
    Распределить время матчей.
    Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
    Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
    Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 15.03.2021 10:02
    +7
    До випадків, які навряд чи зустрінеш в Європі - це коли канал одного клуба є офіційним транслятором матчів УПЛ зі своїми коментаторами і "експертами".
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 09:56
    +5
    Надеюсь вскоре, у клубного канала шахтёра заберут УПЛ .
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 15.03.2021 09:55
    -1
    Потому шо идиоты
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 10:08
    +8
    Есть великолепный выход отобрать у вас матчи Упл.
    Создать канал Упл ТВ.
    Распределить время матчей.
    Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
    Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
    Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 15.03.2021 10:02
    +7
    До випадків, які навряд чи зустрінеш в Європі - це коли канал одного клуба є офіційним транслятором матчів УПЛ зі своїми коментаторами і "експертами".
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 09:56
    +5
    Надеюсь вскоре, у клубного канала шахтёра заберут УПЛ .
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 15.03.2021 10:19
    +2
    Одне єдине правильне сказав Дєнісов, ми втрачаємо свою аудіторію (Телеканали Хфутбол).
    Ссылка
    Sergiy Tonkovyd
    online
      Sergiy Tonkovyd, 15.03.2021 10:19
    +2
    Та крот ТВ взагалі знахабліли. Втратили все що можна втратити і за 2 Чемпіоната гребуть 109 грн.
    Цм потрібно перейменуватись в ПовторТВ
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.03.2021 11:17
    +1
    Taykitanin, 15.03.2021 10:02
    До випадків, які навряд чи зустрінеш в Європі - це коли канал одного клуба є офіційним транслятором матчів УПЛ зі своїми коментаторами і "експертами".
    В Европе не встретишь когда брат президента клуба возглавляет федерацию....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 10:12
    +1
    Кстати у нас же нет главы Упл.
    Дикий это И.О.
    Обязательно перед новым сезоном нужны выборы главы Упл.
    Будет 16 клубов.
    Я очень сомневаюсь что опять большинство будет на футболах.
    А лига должна развиваться.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 11:00
    0
    Александр Ад, 15.03.2021 10:26
    если вы так болеете за футбол,перенесите показываемый вами матч на другое время.Вот следующий матч Шахтёра перенесите например на 19 часов,а то опять в одно время с Динамо играете 21 марта.
    Я тобі більше скажу - вони і 14 квітня в один час з Динамо гратимуть...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 10:22
    0
    Bismuth, 15.03.2021 10:20
    Зачем клацать, когда на японских телевизорах функция полиэкрана была ещё в 70-х годах.
    А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
    Ну а раньше чаще первым играл Шахтёр, а Динамо - по его результату. Это нормально?)))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 10:20
    0
    Зачем клацать, когда на японских телевизорах функция полиэкрана была ещё в 70-х годах.
    А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2021 10:19
    0
    Trasher311987, 15.03.2021 10:08
    Есть великолепный выход отобрать у вас матчи Упл.
    Создать канал Упл ТВ.
    Распределить время матчей.
    Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
    Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
    Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
    Да, так они и отдали, им там и так показывать уже не чего, а шахта чуть шо демарш устроит это 1ОО %
    Ссылка
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