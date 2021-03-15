Почему Динамо и Шахтер играют в одно время? Объяснение телетранслятора

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов пояснил, почему топ-матчи УПЛ «Заря» - «Динамо» и «Шахтер» - «Десна» начались в одно время.

«Телеканалы Футбол – официальные телетрансляторы матчей УПЛ. Время начала матчей мы согласовываем и утверждаем исключительно с Дирекцией украинской Премьер-лиги. Матч на другом канале транслятор не согласовывает с Дирекцией УПЛ. Они могут поставить время трансляции тогда, когда они решат. Это данность, это реалии, мы приобрели права у УПЛ и, безусловно, теряем, когда происходят такие ситуации и накладки».

«А для вас это тем более не сулит ничего хорошего, поскольку вам приходится клацать с канала на канал. Мы теряем аудиторию, вы теряете возможность насладиться одной игрой из-за других. Но имеем то, что имеем. Отсутствие централизованного маркетинга приводит к таким любопытным случаям, которые вряд ли встретишь в Европе, когда два лидера играют в одно время».

«Мы об этом уже говорили осенью, возмущались, но воз, как говорится, и ныне там», - сказал Денисов.