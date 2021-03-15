Почему Динамо и Шахтер играют в одно время? Объяснение телетранслятора

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов пояснил, почему топ-матчи УПЛ «Заря» - «Динамо» и «Шахтер» - «Десна» начались в одно время.
«Телеканалы Футбол – официальные телетрансляторы матчей УПЛ. Время начала матчей мы согласовываем и утверждаем исключительно с Дирекцией украинской Премьер-лиги. Матч на другом канале транслятор не согласовывает с Дирекцией УПЛ. Они могут поставить время трансляции тогда, когда они решат. Это данность, это реалии, мы приобрели права у УПЛ и, безусловно, теряем, когда происходят такие ситуации и накладки».
«А для вас это тем более не сулит ничего хорошего, поскольку вам приходится клацать с канала на канал. Мы теряем аудиторию, вы теряете возможность насладиться одной игрой из-за других. Но имеем то, что имеем. Отсутствие централизованного маркетинга приводит к таким любопытным случаям, которые вряд ли встретишь в Европе, когда два лидера играют в одно время».
«Мы об этом уже говорили осенью, возмущались, но воз, как говорится, и ныне там», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Равноудален должен быть транслятор Упл, и т.д.
А бредни о том что нет людей и т.д.
Я не поверю. Просто не хотят делать, все всем удобно.
Но мегого взяло деньгами бах и перебило еврокубки.
Кстати я даже знаю как.
Наши власти перегружают суспильне.
Так вот на этой базе и можно сделать Упл ТВ.
Он будет доступен всем и селам и городам.
Равноудален должен быть транслятор Упл, и т.д.
А бредни о том что нет людей и т.д.
Я не поверю. Просто не хотят делать, все всем удобно.
Но мегого взяло деньгами бах и перебило еврокубки.
Кстати я даже знаю как.
Наши власти перегружают суспильне.
Так вот на этой базе и можно сделать Упл ТВ.
Он будет доступен всем и селам и городам.
Разве что создадут УПЛ ТВ , а под ширмой туда перелезут все Кротоглоровы, Крамары и прочие Столяренки.
——
футбол должен сконцентрироваться только на своём клубце, от остального футбола его нужно оградить .
Равноудален должен быть транслятор Упл, и т.д.
А бредни о том что нет людей и т.д.
Я не поверю. Просто не хотят делать, все всем удобно.
Но мегого взяло деньгами бах и перебило еврокубки.
Кстати я даже знаю как.
Наши власти перегружают суспильне.
Так вот на этой базе и можно сделать Упл ТВ.
Он будет доступен всем и селам и городам.
Прежде всего от прав и рекламы.
Мне кажется это бы пошло.
А компромиссы находят при разговоре.
Плюс нужно допустить комментирование судей после матчей.
На Упл ТВ такое реально сделать.
Каналы футбол не рентабельны они сами себя гробят.
Есть аудит у каждой компании.
Я думаю там сумасшедшие минуса.
Дикий это И.О.
Обязательно перед новым сезоном нужны выборы главы Упл.
Будет 16 клубов.
Я очень сомневаюсь что опять большинство будет на футболах.
А лига должна развиваться.
А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
Создать канал Упл ТВ.
Распределить время матчей.
Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
Цм потрібно перейменуватись в ПовторТВ
Дикий это И.О.
Обязательно перед новым сезоном нужны выборы главы Упл.
Будет 16 клубов.
Я очень сомневаюсь что опять большинство будет на футболах.
А лига должна развиваться.
Создать канал Упл ТВ.
Распределить время матчей.
Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
Создать канал Упл ТВ.
Распределить время матчей.
Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
Цм потрібно перейменуватись в ПовторТВ
Дикий это И.О.
Обязательно перед новым сезоном нужны выборы главы Упл.
Будет 16 клубов.
Я очень сомневаюсь что опять большинство будет на футболах.
А лига должна развиваться.
А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
А вчера УНИАН был в цифре на ТВ, а другой матч - в сети интернета. Два экрана - это совсем чуток. У охраны их море.
Создать канал Упл ТВ.
Распределить время матчей.
Жёстко везти нейтральную политику комментирования матчей.
Абсолютно нейтральная реклама (coca cola, pepsi, comfy, lifecell,) или что то другое.
Показ сделать целенаправленно на t2, кабель, Отт платформы.
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