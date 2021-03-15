20-летний форвард дортмундской «Боруссия» Эрлинг Холанд этим летом может покинуть клуб.
В услугах футболиста заинтересованы «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы.
Как сообщает немецкая пресса, «Боруссия» хочет получить за Холанда 150 миллионов евро.
Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года, но дортмундцы могут в одностороннем порядке пролонгировать соглашение еще на два года.
В этом сезоне Холанд сыграл 30 матчей, забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» ищет замену Холанду.
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