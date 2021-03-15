Боруссия хочет получить за Холанда 150 миллионов евро

Молодого форварда хотят купить многие топ-клубы

  • 15.03.2021 08:42
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Боруссия хочет получить за Холанда 150 миллионов евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний форвард дортмундской «Боруссия» Эрлинг Холанд этим летом может покинуть клуб.

В услугах футболиста заинтересованы «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы.

Как сообщает немецкая пресса, «Боруссия» хочет получить за Холанда 150 миллионов евро.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года, но дортмундцы могут в одностороннем порядке пролонгировать соглашение еще на два года. 

В этом сезоне Холанд сыграл 30 матчей, забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» ищет замену Холанду.

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Источник — Bild

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