20-летний форвард дортмундской «Боруссия» Эрлинг Холанд этим летом может покинуть клуб.

В услугах футболиста заинтересованы «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы.

Как сообщает немецкая пресса, «Боруссия» хочет получить за Холанда 150 миллионов евро.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года, но дортмундцы могут в одностороннем порядке пролонгировать соглашение еще на два года.

В этом сезоне Холанд сыграл 30 матчей, забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» ищет замену Холанду.