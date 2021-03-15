Моуриньо раскритиковал игроков Тоттенхэма за поражение от Арсенала

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Арсенала» (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии.
«Некоторые важные игроки спрятались. Даже не буду говорить про отдельные личности. Я так же виноват в этом первом тайме, как и игроки.
Никакой интенсивности, никаких проходов и движений. Вот так просто. Нам нужно больше давить. Нам нужно было получить больше глубины», — сказал Моуринью.
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Источник — Sky Sports
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