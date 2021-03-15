Цифры и факты. Важнейшие события 18-го тура УПЛ

«Динамо» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 9-1).

Киевляне забивают «Заре» 17 игр кряду.

250-й официальный матч за бело-синих проводит Сергей Сидорчук (ЧУ - 162, КУ - 21, СК - 6, ЕК - 61), 100-й - Виталий Миколенко (ЧУ - 65, КУ - 8, СК - 1, ЕК - 26).

20-й мяч в карьере забивает Сергей Сидорчук (ЧУ - 14, КУ - 2, ЕК - 2, СУ - 2).

Артем Беседин на 393-й минуте прерывает сухую серию «Зари» и ее голкипера Николы Василя.

Луганчане не могут обыграть «Динамо» на своем поле 11 матчей подряд (=5-6).

Завершаются две рекордные серии черно-бело-красных: победная - из 7 игр и беспроигрышная - из 14 (+9=5). Последний раз подопечные Виктора Скрипника уступали соперникам 13 сентября 2020 года - 0:1 дома с «Мариуполем».

«Шахтер» выигрывает у «Десны» во всех 4-х встречах на своем поле (мячи 9-2), при этом дончане впервые наносят разгром черниговцам.

100-й официальный матч за горняков проводит Жуниор Мораес (ЧУ - 67, КУ - 4, СК - 3, ЕК - 26).

Второй гол Тете в ворота «Десны» оказывается 150-м для «Шахтера» во всех турнирах под руководством Луиша Каштру (ЧУ - 117, КУ - 1, СК - 2, ЕК - 30).

Оранжево-черные реализовывают 4-й пенальти кряду.

«Колос» 3-й раз подряд выигрывает у «Мариуполя» (мячи 6-1), при этом впервые наносит разгром южанам.

Подопечные Руслана Костышина одерживают первую крупную победу в гостях (в 25-м матче).

Ковалевцы устанавливают личный рекорд, обходясь без поражений на чужих полях 4 игры кряду (+2=2).

Владимир Лысенко становится первым игроком «Колоса», забившим 10 мячей в чемпионатах Украины.

35-й мяч в карьере забивает Владимир Лысенко (ЧУ - 30, КУ - 4, ЕК - 1), 20-й - Вячеслав Чурко (ЧУ - 19, КУ - 1).

Евгений Новак забивает в УПЛ после паузы в 7 лет 202 дня. Единственный до сего времени раз он поражал ворота соперников 24 августа 2013 года в гостевом матче «Севастополя», чьи ряды он тогда защищал, против «Металлиста» (1:3).

«Мариуполь» терпит 20-е крупное поражение на своем поле.

250-й матч на посту главного тренера проводит Владимир Шаран (ЧУ - 213, КУ - 25, ЕК - 12).

«Олимпик» терпит в общем 5-е поражение подряд (мячи 2-10), а в гостях - 4-е (мячи 3-9).

ФК Олимпик

«Олимпийцы» повторяют личный антирекорд, пропуская 14 игр кряду.

Сине-голубые проводят 70-й безголевой поединок в украинских чемпионатах.

Два личных рекорда обновляет «Днепр-1», чья беспроигрышная серия достигает 5 матчей (+3=2), а голевая гостевая - 14.

«Ворскла», заработавшая первую «баранку» в родных стенах в сезоне-2020/21, терпит 10-е поражение в УПЛ при Юрии Максимове.

«Ингулец» с 9-й попытки одерживает первую гостевую победу в элитном дивизионе.

Красно-желтые реализовывают 7-й пенальти из 7.

40-й мяч в украинской карьере забивает Младен Бартулович (ЧУ - 35, КУ - 5).

«Минай» терпит 10-е поражение в чемпионатах Украины.

Закарпатцы пропускают 10 игр кряду.

Подопечные Василия Кобина 3-ю встречу подряд завершают в неполном составе.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Сваток («Днепр-1»), 1-й - Виталий Бойко («Минай»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Игорь Чайковский («Ингулец»).

35-й мяч в премьер-лиге забивает Младен Бартулович, 30-й - Артем Беседин и Владимир Лысенко, 10-й - Артем Довбик, 5-й - Денис Костышин.

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Вячеслав Чурко, во 2-й - Евгений Новак (оба - «Колос»).

3-й дубль в чемпионатах Украины делает Тете, 1-й - Манор Соломон (в 46-м матче).

12-й пенальти из 13, в том числе 8-й подряд, реализовывает Младен Бартулович.

10-й сухой матч в УПЛ проводит Анатолий Трубин.

3-ю красную карточку в карьере получает Дуглас Силва, 1-ю - Даниил Карась (в 13-й игре).

50-й «горчичник» зарабатывают для своих команды в нынешнем сезоне Артем Челядин («Ворскла») и Владислав Огиря («Десна»).

20-й матч в чемпионатах Украины проводит арбитр из Макеевки Юрий Иванов.