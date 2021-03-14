БУЯЛЬСКИЙ: «До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по 3 очка»

Хавбек «Динамо» прокомментировал важную победу в гостях у «Зари»

  • 14.03.2021 23:39
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  • 1 комментарий
БУЯЛЬСКИЙ: «До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по 3 очка»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал важную победу в гостях у «Зари» в 18-м туре УПЛ (2:0):

– В первом тайме у нас были моменты, но не хватало то последнего паса, то везения. Но и у команды соперников тоже были хорошие голевые эпизоды. Во втором тайме мы смогли довести игру до победы.

– Можно ли сказать, что «Динамо» уверенно шагает к чемпионству?

– До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по три очка от игры к игре.

– Как вам играется в графике двух матчей в неделю?

– Не буду скрывать: лично мне тяжело. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато.

– Ты недавно восстановился после травмы, как себя чувствуешь?

– В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит.

– В Испании должна случится сенсация, чтобы вы прошли «Вильярреал»?

– Поживем – увидим. Позвольте нам сегодня порадоваться победе над «Зарей». А с понедельника начнем готовиться к ответному матчу против «Вильярреала», – подытожил Виталий в комментарии «Профутбол Digital».

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 14.03.2021 23:56
    0
    Железная логика!!!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 14.03.2021 23:56
    0
    Железная логика!!!!
    Ссылка
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