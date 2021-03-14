БУЯЛЬСКИЙ: «До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по 3 очка»

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал важную победу в гостях у «Зари» в 18-м туре УПЛ (2:0):

– В первом тайме у нас были моменты, но не хватало то последнего паса, то везения. Но и у команды соперников тоже были хорошие голевые эпизоды. Во втором тайме мы смогли довести игру до победы.

– Можно ли сказать, что «Динамо» уверенно шагает к чемпионству?

– До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по три очка от игры к игре.

– Как вам играется в графике двух матчей в неделю?

– Не буду скрывать: лично мне тяжело. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато.

– Ты недавно восстановился после травмы, как себя чувствуешь?

– В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит.

– В Испании должна случится сенсация, чтобы вы прошли «Вильярреал»?

– Поживем – увидим. Позвольте нам сегодня порадоваться победе над «Зарей». А с понедельника начнем готовиться к ответному матчу против «Вильярреала», – подытожил Виталий в комментарии «Профутбол Digital».