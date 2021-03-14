Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Выдержали и забили свои мячи»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский, вышедший на замену во втором тайме матча с «Зарей» (2:0), поделился своими впечатлениями от победы в Запорожье.
- Ожидали такого давления от «Зари»?
- Не скажу, что соперники прессинговали больше, чем мы, и лучше играли. Конечно, мы ожидали от них давления, ведь они играли дома. Но мы были готовы к этому, выдержали и забили свои мячи.
- Ты вышел против своей бывшей команды. Расскажи, какие ощущения от игры с болельщиками на трибунах?
- Очень приятно играть с болельщиками. Матчи без зрителей – как будто товарищеские. Поэтому приятно видеть болельщиков на трибунах. Хочется, чтобы все больше и больше людей приходили на стадионы.
- «Динамо» проводит по две игры в неделю. Как справляетесь с таким сложным графиком?
- У нас большое количество футболистов, которые могут заменить друг друга. Кроме того, на базе есть возможности для хорошего восстановления. Думаю, это помогает и дает свои плоды.
- Камбэк против «Вильярреала» в Испании будет чудом?
- Мы едем в Испанию за позитивным для нас результатом и будем играть только на победу, - сказал Александр в комментарии «Профутбол Digital».
Источник — ФК Динамо Киев
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