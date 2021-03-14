25-й тур
Штутгарт
2 : 0
Хоффенхайм
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Штутгарт всухую обыграл Хоффенхайм

Хозяева отправили в ворота соперников два безответных мяча

  • 14.03.2021 21:17
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Штутгарт всухую обыграл Хоффенхайм
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» дома обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:0.

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0
Голы: Адамс, 15, автогол, Калайджич, 64

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Кастро (Массимо, 88), Эндо, Мангаля (Ахамада, 44), Ферстер (Кулибали, 61), Вамангитука (Штенцель, 88), Калайджич.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Гриллич, Адамс, Ричардс, Сессеньон (Сков, 59), Руди, Самассеку (Рюттер, 82), Баумгартнер (Даббур, 48), Крамарич, Бебу (Адамян, 82).
Предупреждения: Сессеньон (10), Гриллич (58).

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Источник — Sport.ua

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