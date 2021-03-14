Гол Санчеса позволил Гранаде обыграть Реал Сосьедад

В поединке 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Гранда» дома обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 благодаря голу Хермана Санчеса.
«Гранада» — «Реал Сосьедад» — 1:0
Гол: Херман Санчес, 51
«Гранада»: Руй Силва, Херман Санчес, Фулькье (Диас, 49), Кини, Дуарте, Этеки (Монторо, 67), Кенеди, Кина (Гоналон, 53), Вико (Пуэртас, 53), Эррера, Сольдадо (Молина, 67).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Горосабель (Барренечеа, 78), Ле Норман, Субельдия, Мерино, Сильва (Гуриди, 28), Янузай (Порту, 63), Ильярраменди (Гевара, 78), Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 63).
Предупреждения: Кенеди (81), Херман Санчес (85), Порту (85), Гевара (88), Баутиста (90).
Источник — Sport.ua
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