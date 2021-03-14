Кристина Кучова — Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка вышла в финал квалификации турнира в Монтеррее

  • 14.03.2021 19:33
  • 590 просмотров
  • 1 комментарий
Кристина Кучова — Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко в финале квалификации турнира в Монтеррее сыграет с 30-летний словацкой спортсменкой Кристиной Кучовой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 14.03.2021 20:25
    +3
    З перемогою!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 14.03.2021 20:25
    +3
    З перемогою!
    Ссылка
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