Кристина Кучова — Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко в финале квалификации турнира в Монтеррее сыграет с 30-летний словацкой спортсменкой Кристиной Кучовой.
Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.