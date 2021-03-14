Заря — Динамо. Видео гола Беседина

24-летний украинский форвард киевского «Динамо» Артем Беседин открыл счет на 55-й минуте поединка 18-го тура УПЛ с луганской «Зарей».
Беседин замкнул фланговую передачу Сергея Сидорчука.
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Источник — ПроФутбол
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Заснув у своїй буді пес Сурко
Колише вітер прапор на сільрадi
Наркомани на городі
Наркомани на городі
Наркомани на городі
Ріжуть маковиня............
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