Заря — Динамо. Видео гола Беседина

Футболист гостей открыл счет на 55-й минуте встречи

  • 14.03.2021 18:44
  • 3407 просмотров
  • 2 комментария
Заря — Динамо. Видео гола Беседина
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

24-летний украинский форвард киевского «Динамо» Артем Беседин открыл счет на 55-й минуте поединка 18-го тура УПЛ с луганской «Зарей».

Беседин замкнул фланговую передачу Сергея Сидорчука.

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Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever-smart-1
    online
      Forever-smart-1, 14.03.2021 20:02
    0
    Липнева ніч накрила все село
    Колгоспники всі геть позасинали
    Заснув у своїй буді пес Сурко
    Колише вітер прапор на сільрадi
    Наркомани на городі
    Наркомани на городі
    Наркомани на городі
    Ріжуть маковиня............
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.03.2021 18:52
    0
    гол року! Просто супер!
    Ссылка
    Forever-smart-1
    online
      Forever-smart-1, 14.03.2021 20:02
    0
    Липнева ніч накрила все село
    Колгоспники всі геть позасинали
    Заснув у своїй буді пес Сурко
    Колише вітер прапор на сільрадi
    Наркомани на городі
    Наркомани на городі
    Наркомани на городі
    Ріжуть маковиня............
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.03.2021 18:52
    0
    гол року! Просто супер!
    Ссылка
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