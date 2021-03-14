Мораес провел юбилейный поединок за Шахтер

Матч с «Десной» стал для футболиста 100-м в футболке донецкой команды

  • 14.03.2021 17:28
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Мораес провел юбилейный поединок за Шахтер
© Instagram. Жуниор Мораес

33-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес провел юбилейный поединок за донецкую команду.

Матч 18-го тура УПЛ против «Десны» стал для футболиста 100-м за «Шахтер». Мораес вышел на поле в стартовом составе «горняков».

Мораес защищает цвета «Шахтера» с лета 2018 года. Футболист подписал контракт с «горняками» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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