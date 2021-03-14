Эвертон подпишет защитника Тоттенхэма

«Эвертон» намерен выкупить контракт 24-летнего левого защитника «Тоттенхэма» и сборной Испании Серхио Регилона.

Ливерпульский клуб продаст Люку Диня в мадридский «Атлетико» за €30 миллионов, чтобы выручить достаточно средств для подписания Регилона.

Регилон защищает цвета «Тоттенхэма» после перехода из «Реала» за €30 миллионов летом 2020 года. В текущем сезоне Серхио провел за «шпор» 23 матча во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.

Контракт Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.