Сельта и Атлетик голов не забили

В поединке 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» дома сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).
«Сельта» — «Атлетик» — 0:0
«Сельта»: Вильяр, Аарон Мартин, Мурильо, Васкес, Араухо (Айду, 85), Мендес, Денис Суарес (Бельтран, 77), Тапия, Нолито (Солари, 77), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 68).
«Атлетик»: Унаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ, Баленсиага, Рауль Гарсия (Муниаин, 46), Дани Гарсия, Морсильо (Ибаи Гомес, 86), Унаи Лопес (Венседор, 69), Беренгер (Де Маркос, 79), Вильялибре (Уильямс, 68).
Предупреждения: Лекуэ (41), Санти Мина (45), Васкес (63), Мурильо (70).
Источник — Sport.ua
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