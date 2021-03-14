27-й тур
Сельта
0 : 0
Атлетик
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта и Атлетик голов не забили

Поединок 27-го тура Ла Лиги завершился ничьей

  • 14.03.2021 16:57
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Сельта и Атлетик голов не забили
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» дома сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

«Сельта» — «Атлетик» — 0:0

«Сельта»: Вильяр, Аарон Мартин, Мурильо, Васкес, Араухо (Айду, 85), Мендес, Денис Суарес (Бельтран, 77), Тапия, Нолито (Солари, 77), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 68).
«Атлетик»: Унаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ, Баленсиага, Рауль Гарсия (Муниаин, 46), Дани Гарсия, Морсильо (Ибаи Гомес, 86), Унаи Лопес (Венседор, 69), Беренгер (Де Маркос, 79), Вильялибре (Уильямс, 68).
Предупреждения: Лекуэ (41), Санти Мина (45), Васкес (63), Мурильо (70).

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Источник — Sport.ua

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