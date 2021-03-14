Марлос и Тайсон в запасе на матч с Десной

Наставники сделали свой выбор на поединок 18-го тура УПЛ

  • 14.03.2021 16:08
  • 1951 просмотр
  • 20 комментариев
Марлос и Тайсон в запасе на матч с Десной
© ФК Шахтер. Марлос

Стали известны стартовые составы поединка 18-го тура УПЛ «Шахтер» - «Десна». Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после поражения в Риме от «Ромы» (0:3) оставил в запасе лидеров команды – Марлоса и Тайсона.

«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Мораес.

«Десна»: Паст, Мостовой, Имереков, Тамм, Полегенько, Арвеладзе, Огиря, Гуцуляк, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько.

Поединок начнется в 17:00 на НСК «Олимпийский». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Десна».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 14.03.2021 17:26
    0
    Лучше бы оба сидели в запасе на матче с Ромой
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    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 14.03.2021 16:58
    +1
    Удачи Десна!!
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    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.03.2021 16:55
    -1
    YOU OK?, 14.03.2021 16:45
    Ну шо, удачи нам.
    Да, хочу наконец-то увидеть уверенный футбол, без травм и судейских скандалов. Надеюсь, Каштру сделал правильные выводы. Десна - крепкий орешек) Удачи
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    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 16:46
    -1
    Пока болельщики Шахтера самые колоритные.
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    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 16:45
    -2
    Alexander Киев, 14.03.2021 16:43
    «Шахтар»: Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Маркос Антоніо, Майкон, Алан Патрік, Тете, Соломон, Мораес.
    Шахтер начнет игру в 10-х?
    Я тоже заметил.
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    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 16:45
    -1
    AK_228, 14.03.2021 16:17
    Вот бы ещё Мораеса в запас!!
    И кто ПЗ?
    Ну шо, удачи нам.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 14.03.2021 16:44
    +1
    Додо забыли внести олухи
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.03.2021 16:43
    -1
    «Шахтар»: Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Маркос Антоніо, Майкон, Алан Патрік, Тете, Соломон, Мораес.
    Шахтер начнет игру в 10-х?
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.03.2021 16:28
    0
    AK_228, 14.03.2021 16:26
    Да нет.. спорт уа как всегда только до 10 считать умеет
    Только заметил, что в составе 10) Где-то загрустил один Додо
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 14.03.2021 16:26
    0
    Дуже добре, що в команді будут грати аж три етнічних українця! При такому відношенню, в черговому турі повинно буди вже четверо українців - і перемоги біудуть 100 відсотково!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 16:26
    +1
    Sergey RockStar, 14.03.2021 16:20
    Неужели в 3 защитника? или Маркос Антонио сыграет пз? Интересно)
    Да нет.. спорт уа как всегда только до 10 считать умеет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 16:25
    0
    Sergey RockStar, 14.03.2021 16:21
    Уже можно спокойно наигрывать Фернандо или Судакова вместо Мораеса. Хуже не будет
    Согласен полностью!
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:24
    0
    Десна
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.03.2021 16:21
    +2
    AK_228, 14.03.2021 16:17
    Вот бы ещё Мораеса в запас!!
    И кто ПЗ?
    Уже можно спокойно наигрывать Фернандо или Судакова вместо Мораеса. Хуже не будет
    Ссылка
    MaKs⁷⁷⁷⁷
      MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:20
    -3
    Кривцов бокопор на лучше он чем перепуганный ещё витао удачи чемпион
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.03.2021 16:20
    0
    Неужели в 3 защитника? или Маркос Антонио сыграет пз? Интересно)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.03.2021 16:19
    -1
    Каштру бросает из крайности в крайность. Ну проиграли, Гвардиола вон Зинченко не посадил после влета МЮ.
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 16:18
    0
    Жаль Будківського немає, він би якраз Кривцова повозив би на другому поверсі
    Ссылка
    Ivan_33Ob
    online
      Ivan_33Ob, 14.03.2021 16:18
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Додо забыли ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 16:17
    0
    Вот бы ещё Мораеса в запас!!
    И кто ПЗ?
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.03.2021 16:21
    +2
    AK_228, 14.03.2021 16:17
    Вот бы ещё Мораеса в запас!!
    И кто ПЗ?
    Уже можно спокойно наигрывать Фернандо или Судакова вместо Мораеса. Хуже не будет
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 14.03.2021 16:58
    +1
    Удачи Десна!!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.03.2021 16:44
    +1
    Додо забыли внести олухи
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 16:26
    +1
    Sergey RockStar, 14.03.2021 16:20
    Неужели в 3 защитника? или Маркос Антонио сыграет пз? Интересно)
    Да нет.. спорт уа как всегда только до 10 считать умеет
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 14.03.2021 17:26
    0
    Лучше бы оба сидели в запасе на матче с Ромой
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.03.2021 16:28
    0
    AK_228, 14.03.2021 16:26
    Да нет.. спорт уа как всегда только до 10 считать умеет
    Только заметил, что в составе 10) Где-то загрустил один Додо
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 14.03.2021 16:26
    0
    Дуже добре, що в команді будут грати аж три етнічних українця! При такому відношенню, в черговому турі повинно буди вже четверо українців - і перемоги біудуть 100 відсотково!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 16:25
    0
    Sergey RockStar, 14.03.2021 16:21
    Уже можно спокойно наигрывать Фернандо или Судакова вместо Мораеса. Хуже не будет
    Согласен полностью!
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:24
    0
    Десна
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.03.2021 16:20
    0
    Неужели в 3 защитника? или Маркос Антонио сыграет пз? Интересно)
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 16:18
    0
    Жаль Будківського немає, він би якраз Кривцова повозив би на другому поверсі
    Ссылка
    Ivan_33Ob
    online
      Ivan_33Ob, 14.03.2021 16:18
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Додо забыли ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 16:17
    0
    Вот бы ещё Мораеса в запас!!
    И кто ПЗ?
    Ссылка
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