Марлос и Тайсон в запасе на матч с Десной

Стали известны стартовые составы поединка 18-го тура УПЛ «Шахтер» - «Десна». Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после поражения в Риме от «Ромы» (0:3) оставил в запасе лидеров команды – Марлоса и Тайсона.
«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Мораес.
«Десна»: Паст, Мостовой, Имереков, Тамм, Полегенько, Арвеладзе, Огиря, Гуцуляк, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько.
Поединок начнется в 17:00 на НСК «Олимпийский». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Десна».
Источник — Sport.ua
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