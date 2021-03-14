Заря - Динамо: Скрипник и Луческу определили составы на битву УПЛ

Сегодня в 17:00 состоится один из топ-матчей тура УПЛ «Заря» - «Динамо». Стали известные стартовые составы.
Заря: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Аллахьяр, Гладкий
В запасе: Мацапура, Казаков, Цыганикс, Иванисеня, Цвек, Хомченовский, Лунев, Шахаб, Громов
Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Беседин
В запасе: Бойко, Попов, Караваев, Сидклей, Андриевский, Леднев, Шепелев, Родригеш, Супряга
Источник — Sport.ua
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Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Зоря_(Луганськ)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Зоря_(Луганськ)
Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Зоря_(Луганськ)
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