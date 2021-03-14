Заря - Динамо: Скрипник и Луческу определили составы на битву УПЛ

Скрипник и Луческу готовы к битве

  • 14.03.2021 16:07
  • 4128 просмотров
  • 17 комментариев
Заря - Динамо: Скрипник и Луческу определили составы на битву УПЛ
© zarya-lugansk.com

Сегодня в 17:00 состоится один из топ-матчей тура УПЛ «Заря» - «Динамо». Стали известные стартовые составы.

Заря: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Аллахьяр, Гладкий

В запасе: Мацапура, Казаков, Цыганикс, Иванисеня, Цвек, Хомченовский, Лунев, Шахаб, Громов

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Беседин

В запасе: Бойко, Попов, Караваев, Сидклей, Андриевский, Леднев, Шепелев, Родригеш, Супряга

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 17:52
    0
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 17:03
    Посмотри на эмблему пе... Тух тупой ,если ты зашкварился не кукарекой уже неуч
    Село пащу заткнуло йди город капай добриво.
    Ссылка
    MaKs⁷⁷⁷⁷
      MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 17:03
    0
    Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:51
    А навіщо читати сука на російському якщо є на українському, миж не в московії живемо.
    Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
    Посмотри на эмблему пе... Тух тупой ,если ты зашкварился не кукарекой уже неуч
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.03.2021 16:53
    0
    Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:51
    А навіщо читати сука на російському якщо є на українському, миж не в московії живемо.
    Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
    А какая собственно разница ? Да и на эмблеме - на русском. Кто как хочет так и говорит/пишет.
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:51
    -2
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:31
    Если ты мозги все проколол лошарик зайди и почитай на русском заря на укр зоря ,фу убогое какое ты https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Заря_(футбольный_клуб,_Л
    А навіщо читати сука на російському якщо є на українському, миж не в московії живемо.
    Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.03.2021 16:51
    +1
    keegan, 14.03.2021 16:50
    Посмотрим нужно ли Заре в этом году ЛЧ
    Вы все так пишите как будто результат зависит только от Зари. ДК сейчас в порядке, если что
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 14.03.2021 16:50
    0
    Посмотрим нужно ли Заре в этом году ЛЧ
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 14.03.2021 16:40
    +3
    Pixelman, 14.03.2021 16:14
    Опять Беседин
    а кто?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 16:37
    -6
    Ну шо, сегодня зорька в очередной раз прогнётся под кипрскую дырку? Тут по сути может быть исключительно победа Зари, но я уверен на сто процентов, что в лучшем случае будет ничейка.
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    MaKs⁷⁷⁷⁷
      MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:31
    -4
    Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:27
    Якщо ти дурний то краще не пиши або зайди в википедию:
    https://uk.wikipedia.org/wiki/Зоря_(Луганськ)
    Если ты мозги все проколол лошарик зайди и почитай на русском заря на укр зоря ,фу убогое какое ты https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Заря_(футбольный_клуб,_Л
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 14.03.2021 16:30
    +2
    Чекаю хорошої гри і молюсь, щоб судді не зіпсували гру своїми помилковими рішеннями.
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:27
    0
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:24
    Если ты глуп то лучше не пиши или зайди в википедию даунятко тупое,Заря́» — украинский профессиональный футбольный клуб из Луганска. Основан в 1923 году. На данный момент располагается в Запорожье. Выступает в Премьер-лиге. Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР. Википедия
    Якщо ти дурний то краще не пиши або зайди в википедию:
    https://uk.wikipedia.org/wiki/Зоря_(Луганськ)
    Ссылка
    MaKs⁷⁷⁷⁷
      MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:24
    -6
    APL, 14.03.2021 16:21
    Правильно пишеться Зоря, а не "заря"
    Если ты глуп то лучше не пиши или зайди в википедию даунятко тупое,Заря́» — украинский профессиональный футбольный клуб из Луганска. Основан в 1923 году. На данный момент располагается в Запорожье. Выступает в Премьер-лиге. Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР. Википедия
    Ссылка
    Rodion Manko
    online
      Rodion Manko, 14.03.2021 16:22
    -5
    Pixelman, 14.03.2021 16:14
    Опять Беседин
    Опять Динамо вдесятером будет играть... Потому что это деревянное бревно-Буратино с двигательными навыками инсультника с тетраплегией назвать футболистом может только олигофрен или Мырча-цыган.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 14.03.2021 16:21
    +5
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:17
    заря
    Правильно пишеться Зоря, а не "заря"
    Ссылка
    MaKs⁷⁷⁷⁷
      MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:17
    -10
    заря
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 16:17
    +3
    Іванесеня в запасі? Скрипник має хороші кадри
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 14.03.2021 16:14
    -2
    Опять Беседин
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 14.03.2021 16:21
    +5
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:17
    заря
    Правильно пишеться Зоря, а не "заря"
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 14.03.2021 16:40
    +3
    Pixelman, 14.03.2021 16:14
    Опять Беседин
    а кто?
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 16:17
    +3
    Іванесеня в запасі? Скрипник має хороші кадри
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 14.03.2021 16:30
    +2
    Чекаю хорошої гри і молюсь, щоб судді не зіпсували гру своїми помилковими рішеннями.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.03.2021 16:51
    +1
    keegan, 14.03.2021 16:50
    Посмотрим нужно ли Заре в этом году ЛЧ
    Вы все так пишите как будто результат зависит только от Зари. ДК сейчас в порядке, если что
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 17:52
    0
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 17:03
    Посмотри на эмблему пе... Тух тупой ,если ты зашкварился не кукарекой уже неуч
    Село пащу заткнуло йди город капай добриво.
    Ссылка
    MaKs⁷⁷⁷⁷
      MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 17:03
    0
    Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:51
    А навіщо читати сука на російському якщо є на українському, миж не в московії живемо.
    Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
    Посмотри на эмблему пе... Тух тупой ,если ты зашкварился не кукарекой уже неуч
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.03.2021 16:53
    0
    Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:51
    А навіщо читати сука на російському якщо є на українському, миж не в московії живемо.
    Державна мова - Українська, писати правильно - Зоря.
    А какая собственно разница ? Да и на эмблеме - на русском. Кто как хочет так и говорит/пишет.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 14.03.2021 16:50
    0
    Посмотрим нужно ли Заре в этом году ЛЧ
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 14.03.2021 16:27
    0
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 16:24
    Если ты глуп то лучше не пиши или зайди в википедию даунятко тупое,Заря́» — украинский профессиональный футбольный клуб из Луганска. Основан в 1923 году. На данный момент располагается в Запорожье. Выступает в Премьер-лиге. Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР. Википедия
    Якщо ти дурний то краще не пиши або зайди в википедию:
    https://uk.wikipedia.org/wiki/Зоря_(Луганськ)
    Ссылка
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