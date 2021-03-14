Неймар в Fortnite. Скин бразильского футболиста добавят в популярную игру

С выходом шестого сезона в популярной «королевской битве» Fortnite может появиться персональный скин известного бразильского футболиста Неймара.
В официальном тизере к шестому сезону игры видны отсылки к футболисту, в виде его игрового номера 10 и официального мяча чемпионата мира по футболу 2014-го года, который прошел в Бразилии.
Сам игрок отреагировал на этот тизер.
March 13, 2021
Напомним, что Неймар является фанатом киберспорта и видеоигр. Ранее он провел шоу-матч с лучшим игроком мира по CS:GO.
Источник — Sport.ua
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