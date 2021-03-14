Василь Прийма оказался не нужен Волыни

29-летний защитник Василий Прийма не будет играть за «Волынь».
Ранее футболист находился на просмотре в перволиговой команде. Но Прийма не впечатлил уровнем своей подготовки тренерский штаб «Волыни» и ему не предложили узаконить свои отношения с лучанами.
По имеющейся информации, сейчас в расположении «Волыни» отсутствуют потенциальные новобранцы, а последними зимними новичками стали Юрий Коломоец, Вячеслав Шарпар и легионер Мишель Джордан Нкололо, которые уже сыграли за лучан в перенесенном календарном матче с одесским «Черноморцем».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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