ВИДЕО. Тухель рассказал про взаимоотношения с Клоппом

Томас Тухель и Юрген Клопп одни из самых известных немецких футбольных тренеров. И теперь они оба работают с клубами Английской Премьер-лиги. Ранее Тухель тренеровал «Майнц», в котором до него работал Клопп, затем он стал преемником Юргена на посту главного тренера «Боруссии» Дортмунд. Может сложиться впечатление, что они хорошие друзья, учитывая то, сколько у них общего. Собственно, в этом видео мы и узнаем, насколько близкие отношения у Тухеля и Клоппа.