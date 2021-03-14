ВИДЕО. Тухель рассказал про взаимоотношения с Клоппом

Новое интересное видео от Sport.ua

  • 14.03.2021 13:00
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ВИДЕО. Тухель рассказал про взаимоотношения с Клоппом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Томас Тухель и Юрген Клопп одни из самых известных немецких футбольных тренеров. И теперь они оба работают с клубами Английской Премьер-лиги. Ранее Тухель тренеровал «Майнц», в котором до него работал Клопп, затем он стал преемником Юргена на посту главного тренера «Боруссии» Дортмунд. Может сложиться впечатление, что они хорошие друзья, учитывая то, сколько у них общего. Собственно, в этом видео мы и узнаем, насколько близкие отношения у Тухеля и Клоппа.

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Источник — Sport.ua

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