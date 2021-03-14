Диего СИМЕОНЕ: «Атлетико в Ла Лиге преследуют два монстра»

«Атлетико» в матче чемпионата Испании сыграл вничью и вновь дал шанс «Реалу» и «Барселоне» сократить отставание в битве за титул.

Тренер Диего Симеоне готовится к битве.

«Мы ощущаем давление, потому что «Атлетико» почти весь сезон идет на 1-м месте. Осталось 11 матчей, а у «Барселоны» сейчас энтузиазм из-за выбора нового президента. А «Реал» всегда находит возможность выиграть матч».

«Мы понимаем, что нас преследуют два монстра, которые хотят нас опередить», - сказал Симеоне.

«Атлетико» опережает «Реал» на 6 очков и «Барселону» на 7.