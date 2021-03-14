Соперник Украины - без топ-защитника? Ван Дейк вряд ли сыграет на Евро

Наставник Юрген Клопп сомневается, что ведущий центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сыграет на Евро-2020 летом.
Ван Дейк восстанавливается после тяжелой травмы колена.
«Не я буду принимать решение по поводу Евро, но та информация, которая у меня есть, говорит, что ван Дейк не сыграет. Хорошо, если он будет полностью готов к старту предсезонной подготовки».
«Бывают чудесные выздоровления, но сейчас это не тот случай. Так мне говорят в клубе», - сказал Клопп.
Нидерланды будут первым соперником сборной Украины на Евро-2020.
Источник — BBC
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