Соперник Украины - без топ-защитника? Ван Дейк вряд ли сыграет на Евро

Юрген Клопп сомневается, что топ-игрок успеет восстановиться

  • 14.03.2021 12:11
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Соперник Украины - без топ-защитника? Ван Дейк вряд ли сыграет на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Юрген Клопп сомневается, что ведущий центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сыграет на Евро-2020 летом.

Ван Дейк восстанавливается после тяжелой травмы колена.

«Не я буду принимать решение по поводу Евро, но та информация, которая у меня есть, говорит, что ван Дейк не сыграет. Хорошо, если он будет полностью готов к старту предсезонной подготовки».

«Бывают чудесные выздоровления, но сейчас это не тот случай. Так мне говорят в клубе», - сказал Клопп.

Нидерланды будут первым соперником сборной Украины на Евро-2020.

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Источник — BBC

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