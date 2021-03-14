«Фиорентина» разгромила «Беневенто» в матче 27-го тура Серии A. Хет-триком отметился форвард «фиалок» Душан Влахович.
Смотрите видео голов и обзор матча:
«Беневенто» - «Фиорентина» - 1:4
Голы: Ионице, 56 - Влахович, 8, 26, 45, Эйссерик, 75.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Валентин Эйссерик (Фиорентина).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Ионицэ (Беневенто).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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