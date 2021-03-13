АНДРОНОВ: «В 2008 году киевское Динамо мог возглавить Ральф Рангник»

Известный российский журналист Алексей Андронов рассказал, что бывший тренер «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник в 2008 году мог возглавить киевское «Динамо».

«В каком-то смысле Рангник – это ученик Валерия Лобановского. Когда «Динамо» еще в 80-е годы ездило на сборы в Руйт, Рангник сидел на каждой тренировке и все конспектировал.

В 2008 году, до первого прихода Семина, он мог стать тренером «Динамо». Он приезжал, смотрел базу, разговаривал с людьми, но в итоге сказал, что ему нужно 5-6 лет и порядка 300 миллионов», – сказал Андронов.

Отметим, что Рангник в названный период тренировал «Хоффенхайм».

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