АНДРОНОВ: «В 2008 году киевское Динамо мог возглавить Ральф Рангник»

Известный российский журналист Алексей Андронов рассказал, что бывший тренер «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник в 2008 году мог возглавить киевское «Динамо».
«В каком-то смысле Рангник – это ученик Валерия Лобановского. Когда «Динамо» еще в 80-е годы ездило на сборы в Руйт, Рангник сидел на каждой тренировке и все конспектировал.
В 2008 году, до первого прихода Семина, он мог стать тренером «Динамо». Он приезжал, смотрел базу, разговаривал с людьми, но в итоге сказал, что ему нужно 5-6 лет и порядка 300 миллионов», – сказал Андронов.
Отметим, что Рангник в названный период тренировал «Хоффенхайм».
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Источник — Андронов vs Шмурнов
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Интересно было бы, безусловно, увидеть его ДК, но 6 лет и 3ОО млн ... где это он такого набрался, что-то в Европе не часто такие авансы увидишь?
Интересно было бы, безусловно, увидеть его ДК, но 6 лет и 3ОО млн ... где это он такого набрался, что-то в Европе не часто такие авансы увидишь?
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