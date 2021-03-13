АНДРОНОВ: «В 2008 году киевское Динамо мог возглавить Ральф Рангник»

Специалист запросил слишком большую сумму

  • 13.03.2021 23:16
  • 981 просмотр
  • 6 комментариев
АНДРОНОВ: «В 2008 году киевское Динамо мог возглавить Ральф Рангник»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Известный российский журналист Алексей Андронов рассказал, что бывший тренер «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник в 2008 году мог возглавить киевское «Динамо».

«В каком-то смысле Рангник – это ученик Валерия Лобановского. Когда «Динамо» еще в 80-е годы ездило на сборы в Руйт, Рангник сидел на каждой тренировке и все конспектировал.

В 2008 году, до первого прихода Семина, он мог стать тренером «Динамо». Он приезжал, смотрел базу, разговаривал с людьми, но в итоге сказал, что ему нужно 5-6 лет и порядка 300 миллионов», – сказал Андронов.

Отметим, что Рангник в названный период тренировал «Хоффенхайм».

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Источник — Андронов vs Шмурнов

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:45
    0
    Что интересно и в тоже время странно, но насколько я понимаю то всю карьеру тренера он провёл в Германии
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 13.03.2021 23:43
    +1
    Думаю речь шла о сумме на трансферы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:41
    0
    zhyr, 13.03.2021 23:33
    в 2008 за 300 млн можна було купити Реал з Барселоною разом
    Ну с др стороны это тренер с системным подходом и интересными результатами и просто поразительно как сурк выбирал между таким тренером и физруками и выбирал последних, впрочем оно и понятно столько $ и лет не захотел рискнуть почем зря, эра газаева-семин2-блоха-хац-миха это провалы на долгие годы
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 13.03.2021 23:37
    0
    У 1921 году Динамо мог возглавить... А никто, не было еще его, но потенциально кто ведь мог. Вот и весь рассказ о прошлом...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.03.2021 23:33
    0
    в 2008 за 300 млн можна було купити Реал з Барселоною разом
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:22
    0
    Мог, но не смог.
    Интересно было бы, безусловно, увидеть его ДК, но 6 лет и 3ОО млн ... где это он такого набрался, что-то в Европе не часто такие авансы увидишь?
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 13.03.2021 23:43
    +1
    Думаю речь шла о сумме на трансферы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:45
    0
    Что интересно и в тоже время странно, но насколько я понимаю то всю карьеру тренера он провёл в Германии
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:41
    0
    zhyr, 13.03.2021 23:33
    в 2008 за 300 млн можна було купити Реал з Барселоною разом
    Ну с др стороны это тренер с системным подходом и интересными результатами и просто поразительно как сурк выбирал между таким тренером и физруками и выбирал последних, впрочем оно и понятно столько $ и лет не захотел рискнуть почем зря, эра газаева-семин2-блоха-хац-миха это провалы на долгие годы
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 13.03.2021 23:37
    0
    У 1921 году Динамо мог возглавить... А никто, не было еще его, но потенциально кто ведь мог. Вот и весь рассказ о прошлом...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.03.2021 23:33
    0
    в 2008 за 300 млн можна було купити Реал з Барселоною разом
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:22
    0
    Мог, но не смог.
    Интересно было бы, безусловно, увидеть его ДК, но 6 лет и 3ОО млн ... где это он такого набрался, что-то в Европе не часто такие авансы увидишь?
    Ссылка
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