Серия А. Пандев продолжает забивать в 37, Дженоа и Удинезе делят очки

Состоялся еще один матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором встречались середняки Серии А.
«Дженоа» не удалось в домашних стенах одолеть «Удинезе», на гол 37-летнего Пандева гости ответили реализованным пенальти.
Чемпионат Италии. 27-й тур
«Дженоа» – «Удинезе» – 1:1
Голы: 1:0 – 8 Пандев, 1:1 – 30, пенальти де Пауль.
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Источник — Sport.ua
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