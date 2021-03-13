14 очков в 28 матчах. Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера

«Шеффилд Юнайтед» объявил о том, что Крис Уайлдер покинул клуб по обоюдному согласию сторон.
53-летний специалист возглавлял команду с мая 2016 года, вывел ее в Чемпионшип, а потом и в Премьер-лигу. Финишировал с командой на девятом месте в прошлом сезоне АПЛ.
В текущем розыгрыше АПЛ дела у «Шеффилда» совсем плохи, всего 14 очков в 28 матчах и последнее место в турнирной таблице.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Шеффилд Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.