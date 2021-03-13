14 очков в 28 матчах. Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера

Команда в ужасном положении

  • 13.03.2021 23:00
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
14 очков в 28 матчах. Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера
© ФК Шеффилд Юнайтед. Крис Уайлдер

«Шеффилд Юнайтед» объявил о том, что Крис Уайлдер покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

53-летний специалист возглавлял команду с мая 2016 года, вывел ее в Чемпионшип, а потом и в Премьер-лигу. Финишировал с командой на девятом месте в прошлом сезоне АПЛ.

В текущем розыгрыше АПЛ дела у  «Шеффилда» совсем плохи, всего 14 очков в 28 матчах и последнее место в турнирной таблице.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Шеффилд Юнайтед

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.03.2021 01:03
    0
    Да, бывает и так! Очень сложно сказать, что плохой тренер, но бывает и так!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.03.2021 01:03
    0
    Да, бывает и так! Очень сложно сказать, что плохой тренер, но бывает и так!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности