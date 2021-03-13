14 очков в 28 матчах. Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера

«Шеффилд Юнайтед» объявил о том, что Крис Уайлдер покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

53-летний специалист возглавлял команду с мая 2016 года, вывел ее в Чемпионшип, а потом и в Премьер-лигу. Финишировал с командой на девятом месте в прошлом сезоне АПЛ.

В текущем розыгрыше АПЛ дела у «Шеффилда» совсем плохи, всего 14 очков в 28 матчах и последнее место в турнирной таблице.